Manuel Maté, manager general de la empresa IMLA, y Humberto Mora, director ejecutivo, comparecieron en rueda de prensa en la Universidad Sergio Arboleda en donde, tras proyectar un emocionante video, con palabras incluidas de Federer y Zverev, pasaron a desglosar un poco lo que será esta visita.

“Traer a Roger Federer no es de decirle ‘mira, tenemos estos dólares y ven’, es un trabajo de muchos meses. Durante Wimbledon, nos reunimos los promotores y llegamos a un acuerdo pare echar para delante el proyecto. A principios de agosto comenzamos a trabajar”, aseguró el señor Maté.

Tan grande será este partido de exhibición, que el manager general añadió que a este momento la organización ya tiene “la solicitud de 500 entradas de un tour que viene de Brasil, donde no estará este año Roger” y así hay varios casos.

Por su parte, Mora reforzó la idea de que “el hecho de que Federer haya estado interesado en venir a Colombia dice mucho del país, dice mucho de lo que sintió hace siete años. Colombia está pasando por una etapa sumamente buena en el deporte y por eso hemos querido que se llame ‘Duelo histórico en tierra de campeones’”.

La visita de Federer en este fin de año contará con una rueda de prensa, de alrededor de 45 minutos, junto a Zverev (aunque pueden ser dos, dependiendo de la llegada de los tenistas), así como una Clínica del Tenis en la cual parece que la Alcaldía de Bogotá va a participar.

Por último, y más novedoso, se está gestionando un conversatorio en el que el tenista suizo mostrará su lado más humano; “nunca lo ha hecho. Nunca se ha reunido ante tanta gente de su vida, va a ser distinto. Nos va a hablar de él como persona, como empresa, como tenista, como niño, como padre de familia”, añadió Mora.

Así mismo, el partido previo (8:00 p.m.) aún no tiene definido los jugadores aunque sí se confirmó que Juan Sebastián Cabal y Robert Farah no están en consideración. Sin embargo, si no pasan de primera ronda de la Copa Davis, en Madrid, los quieren invitar para que estén en el palco presenciando este evento.

Finalmente, también se anunció que las boletas se comenzarán a vender desde del domingo 29 de septiembre, para el público habrá más de 2.000 entradas y su precio se definirá en los próximos días.