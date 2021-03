El santandereano Daniel Galán (del equipo Colsanitas) logró ascender en el ranking mundial del tenis, luego de disputar las semifinales en el ATP 250 de Santiago (Chile). Los puntos conseguidos en el último torneo en la Gira Sudamericana le sirvieron para avanzar nueve casillas y ponerse aún más cerca del top 100, uno de los actuales objetivos de su carrera.

El bumangués, de 24 años, aparece este lunes en la posición 112 y supera su anterior mejor colocación: la 115 que había logrado luego de ganar el Challenger de Lima (Perú) durante noviembre de 2020.

"La verdad no me fijo mucho en eso [entrar al top 100], simplemente sigo trabajando. Más bien eso llegará de la mano con el trabajo y con la buena predisposición de hacer bien la cosas", comentó el colombiano luego del partido de semifinales en Santiago.

De esta manera, solo son 82 los puntos que separan a Galán del top 100 y esta semana tendrá la oportunidad de llegar a este grupo cuando se presente en el ATP 500 de Acapulco (México), torneo al que ingresó como Special Exempt (SE) por su actuación en el torneo de Santiago.

En el debut tendrá al noruego Casper Ruud (25º), preclasificado número ocho del torneo, quien ganó el único partido que jugaron ambos en el circuito ATP: fue en las semifinales del ATP 250 de Houston (USA) en 2019. También hay registros en la fase de clasificación de Roland Garros y el US Open, ambos en 2018, donde también ganó el europeo.

"Hemos jugado en tres ocasiones y siempre ha ganado él, pero yo he tenido mis momentos. En dos de las tres ocasiones he ido arriba en el primer set, jugando superior y después he tenido algunos bajones. Tengo que tratar de mantener la intensidad, jugar más arriba que él. También sé que él ha subido de nivel y ha mejorado mucho", expresó.

Daniel Galán sigue siendo el octavo colombiano con mejor ranking de sencillos en la historia, ocupando el séptimo lugar Mauricio Hadad quien en 1995 llegó a ser el número 78 del mundo. Quien lidera este listado es Santiago Giraldo, tenista que en 2014 ocupó la posición 28 del ranking ATP.