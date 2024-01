$!Empresarios del calzado alistan maletas para feria en Bogotá

El año pasado muchos almacenes estuvieron inventariados y esto lo único que demuestra es que en muchos hogares no cuentan con el poder adquisitivo para comprar los pares de zapatos que están acostumbrados.

David Rodríguez Carrillo, representante legal de Fedecalzado y organizador de la Feria Expocol, dijo que con este primer evento ferial del sector se tienen grandes expectativas y se busca superar las ventas que se registraron en el año pasado. Esto debido a que las de 2023 no fueron tan buenas como se había proyectado, de forma particular porque el sector depende de las ventas que se hagan en diciembre.

Sin embargo, “en este 2024 estamos más optimistas y participamos en esta primera feria en Bogotá para que tanto los compradores nacionales como de Ecuador, Perú, Guatemala, Costa Rica, Estados Unidos, entre otros, conozcan el calzado que se fabrica en Santander”, dijo el líder gremial.

De otra parte, Rodríguez Carrillo dijo que luego de participar en Bogotá, se abrirán dos escenarios en Bucaramanga que son el Club del Comercio y Neomundo del 20 al 23 de febrero para realizar la primera feria del año en la capital santandereana.

Sin mano de obra

De acuerdo con el representante legal de Fedecalzado, un factor que se está evidenciando en el sector del calzado es la falta de mano de obra porque muchos jóvenes están saliendo del país para buscar oportunidades en otros lados.

A veces se tienen pedidos, pero muchos empresarios no pueden cumplir, no tanto por la falta de recursos ni materiales, sino porque no se cuenta con el personal necesario para cumplirles a los compradores.

Cifras

Recientemente, en Bucaramanga se presentó una propuesta con el fin de fortalecer el sector del calzado en Santander, denominada la ‘Ruta del Calzado’.

Además, se presentaron datos por parte del Observatorio de los Gremios del Calzado - Raddar.