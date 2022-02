Alexis López y Karen Villamizar son una pareja de novios de Bucaramanga que completaron su séptimo año de relación. Él tiene 25 años y es operador de una empresa avícola, ella tiene 24 y estudia trabajo social. Este jueves, con presencia del Ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, se convirtieron en propietarios de un apartamento ubicado en cercanías al barrio Bucaramanga y también en los beneficiarios del subsidio concurrente de vivienda número 40 mil del país, que suma el beneficio de Mi Casa Ya y el subsidio que otorga la caja de compensación familiar.

López Gómez narró cómo durante los inicios de 2020, tras una conversación con su novia y los planes de establecer una familia se decidieron a dar el gran paso.

“Nos acercamos a mi caja de compensación, preguntamos por el subsidio de vivienda y allí nos informaron de los requisitos para acceder a él. Allí me dijeron que lo primero que tenía que tener es un ahorro”, contó Alexis.

El joven dijo que “por fortuna, contaba con un ahorro programado que estaba realizando con mi empresa. Además, como me había que tenido que retirar de la universidad por cuestiones de la pandemia, ese valor que tenía presupuestado para el estudio lo invertí para acrecentar lo que tenía guardado, nos postulamos y salimos favorecidos”.

Alexis confesó que “mi novia fue la que se puso al frente del tema. Por su persistencia pudimos lograr este sueño. Los dos subsidios sumaron $48 millones, pagué un millón de pesos de cuota inicial y el resto de los $133 millones que vale el apartamento me los financió el banco. Ahora estamos pagando cerca de $500 mil de cuota mensual, mucho menos que el costo de un arriendo”.

Por su parte, Karen Villamizar, confesó que “siempre he estado muy pendiente de los temas de becas, de subsidios. He trabajado como impulsadora y mis compañeras me informaron acerca de los beneficios para la compra de casa propia. Todos los trámites fueron virtuales y siempre creímos en que no lo iban a aprobar”.

Villamizar dijo que “es posible que en octubre próximo nos entreguen el apartamento y ahora nuestra preocupación ya no es la de tener casa propia, sino de cómo amoblarla, de ahorrar y de terminar nuestros estudios el año próximo porque vamos a empezar una vida juntos. Si tenemos hijos lo más importante es brindarles un techo y un lugar estable para que ellos vivan”.

Por su parte, el Ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, contó que el año pasado “en Colombia se compraron cerca de 230 mil viviendas y la inmensa mayoría de ellas fue de interés social, apalancadas con los subsidios del Gobierno Nacional y de las cajas de compensación, ganando menos de dos salarios mínimos”.

Malagón resaltó que “se generó una gran revolución en la política de vivienda porque los grandes compradores son los jóvenes. El 40% de las viviendas las están comprando menores de 30 años. El segmento más importante del mercado inmobiliario en Colombia son ellos”.

El ministro enfatizó en que “a los proyectos de interés social se está llevando además la idea de vivienda sostenible o verde que ya no es exclusiva de los estratos altos, sino que también puede haber estas ideas habitacionales construidas de manera amigable con el ambiente”.

Asimismo, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, indicó que este año arrancará un proyecto habitacional VIP en el Café Madrid, al norte de la ciudad. “Esperamos que en los próximos meses podamos habilitar 4.500 viviendas, de las cuales el 20% serán de interés prioritario”, dijo el mandatario.