“Somos un destino turístico privilegiado”: alcalde Jaime Andrés Beltrán en Anato

En el segundo día de la versión 43 de la Vitrina de Anato que se realiza en Corferias, Santander participa con muestras folclóricas de las diferentes provincias. El alcalde de Bucaramanga se hizo presente con el fin de promover la ciudad como un destino turístico.

De acuerdo con Beltrán, en la práctica Bucaramanga no va hasta el puente de Provenza, sino hasta San Gil, Socorro, Barichara, Soto Norte y Topocoro, es decir, “cuando se habla de Bucaramanga no son solamente los 600 mil habitantes porque el proyecto es que Bucaramanga sea una “Ciudad Región”, que transforma, que vende no solo la riqueza del área metropolitana sino todo el departamento, por eso nuestro reto es volver la ciudad un centro atractivo de grandes eventos”.

Recordó que la región cuenta con grandes atractivos como un cañón (Chicamocha), un páramo (Santurbán) y una represa (Topocoro). y todo está a 40 minutos de distancia, lo que permite que los visitantes disfruten mucho.

El alcalde manifestó que entre los retos grandes que tiene desde la Alcaldía está trabajar todos en un mismo objetivo y de manera articulada, para “lograr vender la región y evitar los individualismos porque esto no permite sacar el mejor provecho”.

Dijo que los bumangueses deben amar la ciudad y representarla de manera correcta y mejorar el tema de la conectividad, pues “se necesita que lleguen líneas aéreas directas desde los diferentes destinos y volver a reactivar los vuelos internacionales, ya que actualmente solo se tiene conexión con Panamá y se requiere volver a conectar con Miami y otros destinos”.

Representación de municipios

En el estand de Santander, la gestora cultural de Pinchote, Marta Luz Cristancho, dijo que la propuesta es promover al municipio como destino de bodas. También está la propuesta cultural sobre la vida de Antonia Santos donde se narra la historia de los comuneros. La gran característica es que es un viaje inmersivo donde el visitante hace parte de lo que se narra.

También se está promoviendo que Pinchote sea un destino para todas aquellas parejas que estén pensando en casarse porque tienes muchos escenarios y es un municipio muy tranquilo y cerca de Socorro y San Gil.

De igual manera, Efraín Rondón, de la empresa Experiencie Torus del El Palmar, también participa en Anato con el fin de promover el municipio como destino como el aveturismo, cabalgata y otras experiencias como apicultura.

“Tenemos muchas expectativas de participar en esta vitrina turística para que conozcan las diferentes razones de recorrer cada uno de los atractivos y municipios de Santander”, explicó.