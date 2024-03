Huevo, arroz y frutas no tendrían IVA en la reforma

De acuerdo con el Gobierno, los ingresos ayudarán a garantizar la sostenibilidad fiscal y provendrán del recaudo tributario que generarán los impuestos de IVA y renta.

Legumbres, frutas, huevos, arroz, vehículos eléctricos, vivienda usada, cuadernos y lápices, no tendrían IVA. (Foto: Archvo/ VANGUARDIA LIBERAL)

En la reunión que realizaron los ponentes de las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso con el ministerio de Hacienda debatieron posibles alternativas para no tener que gravar 80% de los productos básicos de la canasta familiar.

Uno de los ajustes que podría tener el texto en el proyecto de ley de financiamiento es que ni los huevos ni el arroz o las frutas se gravarían.

En la canasta básica también quedarían exentos el maíz, la papa, la yuca, el tomate o las legumbres. O la carne, el cerdo y el pollo fresco y el pescado.

Aparte de estos productos, tampoco pasarían a ser gravados los vehículos o motocicletas eléctricas, la vivienda usada o utensilios escolares como los cuadernos y los lápices.

La propuesta de pasar de gravar 53% a 80% de los productos de la canasta familiar es una de las medidas más impopulares que se contemplan en la ley de financiamiento, y que no cuenta con ningún respaldo en el Congreso.

El Ministerio de Hacienda aseguró que no gravar 28 productos de la canasta podría disminuir el recaudo en $8,7 billones.

Tributación en empresas

De acuerdo con la actual propuesta del Gobierno Nacional, es que a partir de 2019 la tarifa para las empresas será del 33%, reduciéndose en un punto porcentual por año a partir de 2020, hasta llegar a 30% en 2022.

Además, se plantea permitirle a los contribuyentes deducir la totalidad de los impuestos, tasas y contribuciones pagadas y, en el caso del GMF y del ICA, optar entre esta deducción o el acreditamiento del 50% del impuesto pagado

Para Jaime Vargas, socio y líder de impuestos de EY Colombia, también es importante la eliminación del impuesto sobre renta presuntiva, que se haría gradualmente entre 2019 y 2022, mediante la reducción año a año del porcentaje que se aplica sobre el patrimonio base de cálculo.

“Como medida para hacer menos gravosa la adquisición de activos, se propone permitir que el IVA pagado en su adquisición se pueda tomar como crédito contra el impuesto de renta. No es una medida perfecta, pero es mejor que la que hoy se tiene”, señaló Vargas.

“Por otra parte, se plantean nuevos incentivos para el sector agrícola (10 años de renta exenta) y para las empresas calificadas dentro de la economía naranja (cinco años de renta exenta)”, concluyó.

Piden no gravar energías renovables

La participación de las energías renovables en la matriz energética nacional no sobrepasa el 1%, y en los vehículos eléctricos e híbridos solo alcanzan el 0,03% de la flota vehicular, por lo que el Movimiento Ambientalista Colombiano le pidió al Gobierno Nacional excluir de IVA a las energías renovables no convencionales y a los vehículos de cero emisiones, por las consecuencias que esto puede tener para que el país avance por el camino de la sostenibilidad ambiental.



“En la actualidad existen barreras tributarias y administrativas que impiden la necesaria migración a fuentes energéticas sostenibles y respetuosas del aire que respiramos los colombianos. Solicitamos que en aras de cumplir los acuerdos ambientales internacionales y por la responsabilidad que tiene la nación con las futuras generaciones de colombianos, las energías renovables no convencionales y los vehículos denominados de cero emisiones sean exentos de IVA”, indicó el movimiento.