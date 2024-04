“No resuelve los problemas de fondo del sistema pensional”: experto sobre acuerdo entre liberales y Gobierno

El respaldo del partido Liberal a la reforma pensional del gobierno Petro le dio un ‘nuevo’ aire al articulado. Ese acuerdo está sujeto a modificaciones en el proyecto. Según un experto, estos cambios no resuelven los problemas del sistema pensional.

Luego del hundimiento de la reforma a la salud y el difícil trámite que han tenido las reformas pensional y del trabajo, el Gobierno de Gustavo Petro está estudiando su estrategia para recomponer las mayorías en el Congreso.

Luego de que se anunciara el acuerdo entre el partido Liberal y el Gobierno nacional, para sacar adelante la reforma pensional, se anunciaron algunos cambios en el umbral y el administrador del dinero recaudado. Un experto explica las consecuencias de esta decisión.

Andrés Felipe Izquierdo, abogado y gerente general de Integral Soluciones Pensionales, calificó de “irresponsable” centrar la discusión en los cambios en el umbral para cotizar en Colpensiones. En ese sentido, explicó que dichos puntos, si bien han centrado gran parte de la discusión en torno a la reforma, no resuelven los problemas de fondo del sistema.

“Lo que el país ha visto (con el acuerdo entre el Gobierno y el partido Liberal) es un bochornoso espectáculo, que demuestra que la clase política del país no está preparada ni está a la altura de los problemas serios y estructurales que tiene nuestro sistema pensional”, señaló el experto en temas pensionales.

La propuesta original del Gobierno planteaba fijar el umbral para cotizar a Colpensiones en tres salarios mínimos. Mientras que el acuerdo alcanzado con el partido Liberal establece bajar ese monto a 2.3 salarios. Cabe recordar que la ponencia alternativa de la senadora Norma Hurtado, que hundió el Senado, se encontraba en 1.5 salarios mínimos.

Discusión sobre la reforma pensional en Congreso de Asofondos | Fotomontaje Archivo

“El articulado no resuelve los principales problemas”

En ese sentido, el experto planteó tres graves problemas del sistema pensional actual que requieren ser abordados en la discusión e hizo un llamado al Congreso para que se tengan en cuenta conceptos técnicos en el futuro del articulado.

Aunque en el debate gremios, fondos privados, expertos y el Gobierno, coinciden en que es necesaria una reforma, el experto plantea varios reparos en el proyecto actual.

1. La informalidad: El primer problema es que apenas uno de cada cuatro colombianos logra pensionarse. Gran parte de ese problema tiene como raíz la informalidad laboral. Según el Dane, en el último trimestre la proporción de trabajadores informales alcanzó el 56.3 %, a nivel nacional.

“Los colombianos no tenemos formalidad laboral. Al no tener formalidad laboral y estabilidad en los ingresos en la etapa productiva, las personas no cotizan y si no hay cotizaciones no habrá pensiones”, dijo el experto y agregó: “la ponencia del gobierno no soluciona ese problema”. Izquierdo agregó que la ponencia hundida tampoco resolvía esa situación.

2. Alto costo del sistema: El segundo gran problema es que el sistema es “demasiado” costoso. “Hoy gastamos billones del Presupuesto General de la Nación para financiar el pago de las mesadas pensionales del país, la gran mayoría subsidiadas. Entre más alta la pensión, más alto el subsidio. Esta reforma no corrige eso”, precisó Izquierdo.

Además, el experto explicó que a ese inconveniente se suma la alta carga para sostener regímenes especiales como de las Fuerzas Militares, el magisterio y otras entidades liquidadas como Telecom.

“El 80 % o más, del déficit del sistema pensional seguirá existiendo porque los regímenes especiales y exceptuados no están siendo atacados en esta reforma pensional”, añadió el experto quien explicó que ese déficit es cercano a los $67 billones.

3. No confían en el sistema: Entre tanto, el tercer problema que explicó el abogado Izquierdo es la falta de confianza de los colombianos en el sistema de pensiones y que limitan las cotizaciones.

“En consecuencia, no veo cómo podemos aumentar la legitimidad del sistema pensional y ganar confianza de los trabajadores colombianos en su sistema, si las grandes decisiones obedecen a un acuerdo a puerta cerrada entre el Presidente y un puñado de congresistas”, agregó Izquierdo

¿Traerá consecuencias negativas?

Sobre la discusión entre si la administración del dinero debe estar en manos de lo público o lo privado, y sobre la discusión de los umbrales, el abogado Izquierdo dijo que es apenas la punta del iceberg.

“Lo que verdaderamente importa es la edad, tasas de reemplazo, sostenibilidad fiscal, régimen de transición y un sinfín de variables que no atiende la reforma, que parece que nadie se está dando cuenta”, explicó el experto.

Finalmente, sobre la discusión del umbral, Izquierdo dijo: “No solo no resuelve ninguno de los problemas de fondo del sistema pensional, sino que peor aún: la hace aún más insostenible. Es bastante irresponsable, vergonzoso y lamentable, que esto se reduzca única y exclusivamente al tamaño de un umbral”.

Las cifras que cuestiona de Minhacienda

En el congreso de Asofondos, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, señaló que el proyecto que fija en tres salarios el umbral le daría vida al sistema de ahorro pensional hasta el 2070.

Entre tanto, si ese umbral se reduce a 2.5 salarios mínimos llegaría hasta el año 2069. Mientras que si se pasa la propuesta de 2 salarios mínimos, el ministro señaló que el sistema llegaría hasta el 2065.

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda.

Para Izquierdo, hace falta que el Ministerio de Hacienda entregue un aval fiscal de la reforma, pues los escenarios planteados podrían ser más optimistas que lo que promete el texto de la iniciativa legislativa.

“Según cálculos de Integral Soluciones Pensionales (compañía que dirige), sería más o menos entre 2055 y 2060. Eso sería aproximadamente 30 años, es muy poco tiempo. Quisiera que que las estimaciones actuales de la reforma pensional sean no un comentario o una diapositiva, sino que sean hechos con base en proyecciones en las que podamos participar varios expertos”, agregó el abogado Izquierdo.