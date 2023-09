¿Tendrán las y los colombianos que solicitarán este permiso para entrar en los países de la Unión Europea y solicitarán en todos los países de la Unión Europea este permiso para los extranjeros?

Según la Delegación de la Unión Europea en Colombia, quienes estén exentos de visado y que planeen viajar al espacio Schengen para estancias cortas tendrán que solicitar una autorización de viaje a través del sistema Etias antes de su viaje. Esto incluye a las y los colombianos, que pueden viajar al espacio Schengen sin visado para estancias cortas.

¿Se puede considerar este permiso como un visado?

El Etias es una autorización de viaje, y no un visado. Se aplica a personas no ciudadanas de la Unión Europea que tienen previsto viajar al espacio Schengen para estancias cortas y que ya están exentos de visado.

Además, no reintroduce obligaciones similares a las de visados. No será necesario acudir a un consulado para presentar una solicitud y no se solicitará ninguna documentación adicional más allá de un documento de viaje válido.

Asimismo, no supondrá ninguna carga administrativa importante para los viajeros y todo el proceso será rápido y sencillo.