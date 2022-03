En Bucaramanga, por ejemplo, la tasa de ocupados está a favor de los hombres con 66,7%, mientras que en mujeres es del 51%. Esta tendencia se mantiene en la tasa de desempleo, mientras en los hombres es del 7,9%, la de las mujeres es 12,2%, para un brecha de 4,3 puntos porcentuales.

¿Qué pasó en pandemia?

La pandemia afectó más a las mujeres que a los hombres, pues si bien ambos aumentaron sus tiempos de cuidado, los tiempos de las mujeres aumentaron más que los tiempos de los hombres.

Dentro de las razones está el hecho de que las mujeres deben asumir en la mayoría de los casos las labores del hogar y el cuidado de los hijos y otros miembros de la familia, lo cual limita su participación en el mercado laboral y las lleva a optar por trabajos de tiempo parcial. Con frecuencia las mujeres están ocupadas en sectores con baja remuneración o son víctimas de discriminación de género.

Yudy Gamboa, docente de Economía de la Unab

Por su parte, La economista Angélica Benavides plantea que las mujeres se enfrentan a obstáculos adicionales para entrar al mercado laboral, ya que históricamente se les han asignado tareas de economía del cuidado que dificultan que puedan tener un horario laboral fijo, “si no tenemos a alguien que nos reemplace en esas labores, ya sea pagando u otra persona de nuestra familia”.

Maternidad

En esta misma línea expone sus argumentos Gladys Mireya Valero Córdoba, decana de la Escuela de Economía, Administración y Negocios de la UPB Bucaramanga. Para la doctora en Administración y Dirección de Empresas, la posición de las mujeres en su vinculación al mercado laboral tienen una limitación y es la maternidad. “En un mundo donde la cultura machista es muy evidente, la maternidad sesga la vinculación laboral, nos afecta, pero el embarazo no es una enfermedad, es una condición propia de las mujeres y no la limita intelectualmente. Esta realidad ha llevado a que las mujeres se preparen mucho más para nivelarse y no estar en desventaja con los hombres”.