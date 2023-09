"La arroba se está pagando entre $110.000 y $120.000 en distintas regiones del país, lo cual desmiente la afirmación del exministro. Tampoco se han hecho cargo, ni el Gobierno ni la Federación, del problema que implican las importaciones de grano y la entrega del mercado interno, que hasta julio alcanzaron los 850.000 sacos", dijo el analista económico.

Sentenció que es inaudito que Colombia esté importando también semillas de café desde el Brasil, 52.800 kilos para ser exactos, como lo denunciaron en una columna reciente, Aurelio Suárez y el dirigente cafetero Duberney Galvis. Pero que "insólitamente, la dirigencia de Fedecafe defiende las importaciones y le da la espalda a los federados".

Agregó que la quiebra de tres de las 33 cooperativas cafeteras ya denunciada tampoco ha sido atendida. Durante el 2022, 14 de estas tuvieron números en rojo, otro problema sin atender.

"No sobra hacer énfasis en que mientras la dirigencia de Fedecafe no cambie, este enfoque evasivo hacia los problemas de fondo de los cafeteros de a pie persistirá... Como se ve, la política cafetera del gobierno trata de centrarse en reducir costos y no en ajustar precios, es obvio que no se quiere asumir el costo fiscal de lo segundo", advirtió el columnista.

Y concluyó que al igual que con el Gobierno nacional, el cambio en la gerencia de Fedecafe no se nota, pues Bahamón y Petro siguen adoptando las mismas medidas que sus antecesores trataron de implantar.