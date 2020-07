$!Cerca de 240.000 colombianos han retirado sus cesantías por reducción de ingresos

Las cesantías continúan siendo una de las ayudas más importantes que un trabajador tiene a su disposición, especialmente, cuando tiene problemas financieros. Prueba de ello es que, al 10 de julio, 239.077 colombianos afiliados a Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia accedieron al retiro parcial de este ahorro por un monto cercano a $230.234 millones, debido a que sufrieron reducción de sus ingresos mensuales por la crisis económica que causó la pandemia.

Vale recordar que el Gobierno les permitió esta opción a las personas que certifiquen, con carta de su empleador, que su salario se redujo como consecuencia de la coyuntura. Quienes deseen acceder a este beneficio podrán retirar la proporción que perdieron de ingreso, es decir, si un empleado devengaba normalmente y antes de la pandemia un salario mensual de $1,5 millones y ahora gana $1 millón podrá tomar $500.000 de sus cesantías.

Porvenir, administradora con la mayor cantidad de afiliados en el país (4,99 millones a mayo), ya autorizó 127.326 retiros por $122.026 millones. Al respecto, el presidente de la entidad, Miguel Largacha, reiteró que las administradoras privadas ofrecen este servicio gratuitamente para facilitar que la compensación en las afectaciones sea completa y no tenga ningún gasto extra.

“Los fondos no somos ajenos a las dificultades y se abrió esa posibilidad para que los trabajadores obtengan recursos. Como las cesantías son el mayor seguro de desempleo, para eso están, y como muchos no perdieron su empleo, sino tuvieron una reducción parcial de ingresos, esta nueva causal de retiro dio ese beneficio. Toda la industria, para estar de la mano con nuestros afiliados, los acompañamos con el no cobro de ningún tipo de comisión por retiro, con el claro propósito de colaborar”, agregó.

Protección es el segundo fondo privado más grande en Colombia, con 3,10 millones de afiliados, de los cuales 93.000 hicieron uso de esta opción de retiro de sus cesantías por $86.000 millones para enfrentar la emergencia.

El presidente de la compañía, Juan David Correa, manifestó que la compañía y el sector complementaron su oferta digital para que los trámites y solicitudes de este beneficio se efectúen a través de canales virtuales, sin la necesidad de acudir a una oficina física y, así, evitar aglomeraciones y riesgos de contagio.

“Hemos desarrollado una digitalización completa de todas las solicitudes para el retiro de cesantías en los conceptos tradicionales y en el particular de reducción de ingresos, esto ha sido un proceso muy importante”, comentó.

Colfondos tiene 921.508 afiliados y al periodo en mención aprobó la solicitud de retiro de este ahorro a 18.033 personas por $20.255 millones. Desde el inicio de esta medida, el presidente de la empresa del grupo chileno Habitat, Alain Foucrier, les recomendó a los usuarios del sistema que hagan uso de esta opción cuando verdaderamente sientan necesidad de suplir una reducción de ingresos y, de no llegar a necesitarlos, preferiblemente optar por continuar con ese ahorro intacto para cuando sí exista una necesidad primordial.

“Justamente para estos momentos difíciles es que están hechas las cesantías, por eso, la recomendación es que si las personas efectivamente ven que sus necesidades son retirarlas porque han perdido ingresos piensen en sus cesantías y en que es el momento de usarlas. Por eso los fondos tenemos los canales virtuales para que todo se haga sin intermediarios”, mencionó.

De los 55.677 afiliados que cotizan a cesantías en la administradora Skandia, al pasado viernes 10 de julio, 718 retiraron parte de su ahorro por $1.953 millones.

Los $230.234 millones a los que ya accedieron 239.077 cotizantes corresponden a 1,4% de los $16 billones que las cuatro compañías administran.

Finalmente, por orden de la Corte Constitucional, los dos millones de afiliados al Fondo Nacional del Ahorro (FNA) en cesantías también podrán acceder a sus recursos por este motivo desde los próximos días, cuando la entidad así lo informe.