La acreditación de ambas obras no solo resulta llamativa porque las mismas se muestran disímiles a la envergadura y complejidad técnica de Hidroituango, sino por traer nuevamente a flote la seguidilla de modificaciones que EPM le ha aplicado a los requisitos de experiencia desde al año pasado, despertando insistentes suspicacias entre agremiaciones y conocedores del sector constructivo.

Este particular hecho hoy genera dudas y deja en el aire la sospecha de una posible licitación a la medida que buscaría que esta dupla, sí o sí, termine la obra.

En el caso de Schrader Camargo, firma a la que EPM entregó a dedo las obras finales de las unidades de generación 3 y 4 y que en el proceso pasado fue la culpable de arrastrar consigo a sus dos socios chinos por no demostrar experiencia constructiva, esta vez logró pasar los requisitos.

¿Cómo es posible que de un listado inicial integrado por 12 firmas de múltiples países haya vuelto a quedarse solo el consorcio más cuestionado?, ¿por qué EPM ha realizado tantos cambios en su proyecto más sensible? Estas son algunas de las preguntas que quedan sobre la mesa.

De igual manera ocurrió en las obras agrupadas en la “Actividad 3” (que comprenden obras de “excavación, soporte y construcción de túneles, pozos o cavernas), en las que Todini acreditó 1.580.338 metros cúbicos; Gezhouba, 2.746.236 metros cúbicos; y CYS únicamente 494.630 metros cúbicos aportados exclusivamente por Yellow River (Schrader Camargo no certificó experiencia en esa actividad).

Ahora bien, si se pone la lupa en la colombiana Schrader Camargo, los informes muestran que EPM esta vez sí le valió ampararse en la construcción de la Embajada de Estados Unidos (levantada entre 1993 y 1995) y un complejo de la Cervecería del Valle (levantado entre 2006 y 2008).

Estas dos obras fueron las más problemáticas en la licitación que se declaró desierta en marzo pasado, en medio de alertas de la Procuraduría.

En aquel entonces, según quedó plasmado en el informe con el que EPM rechazó la oferta, Schrader no había logrado demostrar que en esos dos proyectos tuvieran que ver las obras exigidas para Hidroituango. “(...) el certificado aportado por el oferente no especifica ni discrimina concretos relacionados con la actividad 2 de la tabla de experiencia. De acuerdo con lo anterior, con la información entregada no se puede acreditar volumen de concreto”, le dijo EPM a Schrader sobre las obras de la Cervecería del Valle, en un informe en el que tampoco le aceptó acreditar la Embajada de Estados Unidos.

En aquella fallida licitación, de un total de cinco obras presentadas, Schrader solamente citó su participación en dos proyectos hidroeléctricos, en los que ni siquiera fue el constructor principal.

Volviendo a la más reciente evaluación, y aprovechándose de unas nuevas reglas de juego adoptadas por EPM tras la fallida licitación de marzo, Schrader solamente cumplió con los mínimos demandados para la Actividad 2 (40.075 metros cúbicos de 31.000 metros cúbicos exigidos), y el resto de la experiencia la aportó su socio chino Yellow River, que nunca tuvo problemas con ese requisito.

Pese a sus desventajas competitivas, al final del día la tabla de salvación para el consorcio CYS vino por cuenta de otras condiciones en las que se rajaron sus competidores. Según determinó EPM, mientras Todoni no cumplió con una garantía de seriedad, Gezhouba se rajó también en ese punto y en su componente de aseguramiento, dejando entonces a CYS como el único elegible.

El ajustado margen de experiencia con el que pasó Schrader Camargo vuelve a traer a colación las movidas que ha realizado EPM con el proyecto desde que esa firma apareció en el radar.