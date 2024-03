¿Cuáles son los únicos documentos que deben pedirle para la facturación electrónica?

Por esta razón, a través de su cuenta de TikTok, Luis Carlos Reyes , director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) , explicó cuáles son esos datos que no deben pedirle al momento de enviarle la factura electrónica.

En este video, que supera más del millón de vistas, se observa a Reyes con un tablero y marcador tachando aquellos documentos que no son necesarios y no deben solicitarle en un establecimiento comercial.

Lo que no le deben pedir para expedirle la factura electrónica

En otras palabras, para que le expidan la factura electrónica, los negocios no deben pedirle los siguientes documentos:

- Registro en Cámara de Comercio.

- RUT (Registro Único Tributario) actualizado. "No me lo pueden pedir porque, entre otras cosas, el RUT no se desactualiza. A menos que la información de su empresa cambie de alguna manera, su RUT está actualizado", expresó.

- RUT "desactualizado": "No, porque el RUT no se desactualiza".

- Cualquier tipo de RUT.

- Nombre del representante legal.

- Cédula del representante legal al 150 %. "Ni aumentada al 150%, ni al 200 %, ni al 1 %. No me pueden pedir la cédula del representante legal", sentenció..

Además de estos documentos, Luis Carlos Reyes también tachó de su larga lista en el tablero los siguientes:

- Dirección.

- Teléfono.

- Fecha de constitución de la empresa.

- Cumpleaños del representante legal. "Ni para mandarle un regalo", resaltó.

- Enviar un correo electrónico. "No me lo pueden pedir, me tienen que expedir la factura electrónica ahí mismo", afirmó.

- Esperar una semana, un día o la llamada del contador.

- Crear un usuario.

- Encuesta de satisfacción. "Póngale cero si le están pidiendo todo esto para expedirle la factura electrónica", agregó.

Le puede interesar: ¿Planea viajar en Semana Santa? Así están los precios de tiquetes de avión