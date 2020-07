$!El futuro del sector turismo para la etapa siguiente a la crisis mundial del covid-19

En el foro virtual ‘El futuro del turismo post pandemia’,con una audiencia de 17.000 personas conectadas en 69 países y organizado por el Diario Financiero de Chile, en alianza con los medios miembros de la Red Iberoamericana de Periodismo Económico (Ripe), directivos del sector turismo en Latinoamérica dieron su punto de vista sobre lo que vendrá para estas empresas luego de la crisis del covid-19. Los hoteles y las aerolíneas, dos de los más afectados por la pandemia, ven con optimismo el futuro y la reanudación de sus actividades económicas.

En entrevistas con los directores del diario El Economista de México, de Gestión de Perú, y de La República de Colombia, altos mandos de multinacionales como Hilton y Delta Air Lines dieron su opinión sobre cómo atraviesa el sector turístico la crisis del covid-19, qué medidas les han ayudado a mantenerse a flote y qué estrategias aplicarán luego de superada la pandemia.

Para Jorge Giannattasio, vicepresidente senior y jefe de operaciones para el Caribe y América Latina de Hilton; Freddy Domínguez, vicepresidente de mercado para Latinoamérica de Expedia Group y Luciano Macagno, director general de Delta Air Lines para Latinoamérica, el Caribe y el sur de Florida, el futuro cercano del turismo estará enfocado en lo regional, más que en lo internacional, debido a las medidas regulatorias de cada país y a las prevenciones que tomarán los huéspedes a la hora de escoger futuros destinos turísticos.

Las posibilidades económicas, el bienestar y seguridad, y las restricciones internacionales serían los principales motivos por los que el turismo estaría centrado en una esfera regional, según indicó el vicepresidente de mercado para Latinoamérica de Expedia Group, Freddy Domínguez. Al menos, aclaró, en la primera etapa post pandemia.

“La pandemia impuso el resurgimiento de los destinos terciarios de viajes, se ha evaporado casi en su totalidad el viaje internacional”, indicó Domínguez, quien agregó que el turismo doméstico será el encargado de “mantener a la industria, pues va a permitir trabajar mejor los protocolos”.

Según la más reciente encuesta de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata), alrededor de 58% de los entrevistados manifestó que evita viajar y de estos, 33% seguirá evitándolo para reducir el riesgo de contagio por el covid-19, situación que pone en jaque a las aerolíneas y empresas hoteleras, que tienen como reto principal recuperar la confianza de los viajeros.

“No hay duda de que las personas están preocupadas por el covid-19 cuando viajan. Todo este proceso llevará tiempo y, para conseguir un éxito rotundo, es necesario que los gobiernos implementen estas medidas a nivel mundial”, dijo Alexandre de Juniac, director general y CEO de IATA.

Para los empresarios, las prioridades son la seguridad, la confianza y el bienestar de los futuros huéspedes y pasajeros. “El principal desafío es reinstalar la confianza de nuestros clientes, que viajen seguros, aunque no veo grandes cambios en la forma como nuestros productos van a llegar al mercado post pandemia”, afirmó Luciano Macagno, director general de Delta Air Lines para Latinoamérica, el Caribe y el sur de Florida.

Aunque, para Jorge Giannattasio, vicepresidente senior y jefe de operaciones para el Caribe y América Latina de Hilton, “el nivel de confianza no cambia a través del tiempo o a causa de esta pandemia”, por lo que dice que en lo que hay que trabajar es en bioseguridad y en brindarle experiencias óptimas a los viajeros.

Frente al momento de reactivación, algunos directivos consideran que las medidas deben tomarse desde ahora, pero, en general, el consenso es que falta tiempo llega a la post pandemia. A pesar de lo anterior, consideran que en los próximos meses cada vez más personas deberían estar abordando aviones y hospedándose en hoteles, en ambos casos cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad y de distanciamiento social.

“Considero que debería hablarse de post pandemia en unos dos años, cuando haya bajado el ritmo de contagios definitivamente. Los viajes no serán tan corporativos, menos de negocios, y se promocionarán más los recorridos para personas solitarias”, indicó el presidente del grupo Aviatur, Jean Claude Bessudo, quien resaltó que los viajes serán “de mayores distancias, pero en menor cantidad”.

“La dirección de la industria no ha cambiado, pero sí hemos visto que algunos temas tecnológicos se han acelerado y hoy toman aún más valor”, aseguró Luciano Macagno. “Para el futuro cercano, la prioridad del directivo es comunicarle eso a los clientes”, concluyó.

De acuerdo con Jorge Giannattasio, vicepresidente senior y jefe de operaciones para el Caribe y América Latina de Hilton, lo primero que han debido hacer tras la crisis ha sido verificar que los hoteles cumplan con las medidas de bioseguridad para proteger a sus huéspedes y de esta manera fortalecer su confianza frente a la industria hotelera y además garantizar la seguridad de los visitantes y de los empleados.

Giannattasio, durante la entrevista con Luis Miguel González, director del diario El Economista (México), dijo además que la crisis ha demostrado que las estructuras rígidas en las empresas no tienen posibilidad de éxito y limitan las chances de supervivencia de las organizaciones. “Si una compañía no es lo suficientemente flexible, no podrá brindar las soluciones necesarias”.

Lea también: Latam Colombia solicitó al Mintrabajo despido masivo de 523 trabajadores

Por otro lado, respecto a la competencia en el sector, Giannattasio indicó que “el tema de competencias en la industria turística no va a cambiar, solo debemos adaptarnos a la nueva realidad y enfocarnos en lo que el huésped necesita en este momento. Lo que más valoran nuestros clientes, miembros y proveedores es que estamos cerca de ellos. Eso es algo que nos ha diferenciado durante la crisis y lo hará después de la crisis del covid-19”.

En diálogo con Julio Lira, director de Gestión (Perú), Fredy Domínguez, vicepresidente para Latinoamérica de Expedia Group, afirmó que la pandemia impulsó el resurgimiento de los destinos terciarios de viajes y se ha evaporado casi en su totalidad el viaje internacional. “El turismo que vamos a experimentar de aquí a final de año va a ser doméstico. Los destinos terciarios son los que se verán favorecidos con este nuevo concepto y que será enfocado en el turismo local, así será el turismo que experimentaremos post pandemia”, dijo Domínguez.

Así mismo, señaló que este es el momento ideal para hacer cambios fundamentales y transformacionales en el sector y destacó la importancia que tiene la digitalización. “Si el tema de digitalizar la compañía era el proyecto ocho o nueve en la agenda, ahora debe ser el proyecto número uno en la agenda de todas las industrias”.

Finalmente, Domínguez indicó que “lo que estamos empezando a ver es un apetito por parte de los viajeros por la flexibilidad. En Expedia, cerca de 60% o 70% de los planes tarifarios antes de la pandemia eran no reembolsables, eso ha cambiado, hoy cerca de 80% de los planes son reembolsables con gran flexibilidad para el viajero”.

Luciano Macagno, director general Latam, Caribe y Sur de Florida Delta Air Lines, dijo en conversación con Fernando Quijano, director del diario La República, que el principal desafío que tienen actualmente como industria es reinstalar la confianza de los clientes en que viajar es seguro. Frente a eso, destacó que la capacidad de los aviones está a 60%, lo que les permite tener una silla libre, haciendo que nadie deba sentarse al lado de una persona desconocida.

Por otro lado, respecto al futuro y a la reanudación de los vuelos en Latinoamérica, Macagno indicó que tienen bastantes dudas frente a lo que va a pasar en el futuro. “Estamos en diálogo permanente, viendo cómo pasa esta situación en cada país, pues todos queremos volar lo más rápido posible”, dijo.