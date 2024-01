Estas serán las tendencias en transacciones financieras en 2024

Tecnologías como el Contactless, Tap on Phone, códigos QR y enlaces de pago son alternativas que ofrecen la posibilidad de realizar transacciones en tiempo real y permiten pagos instantáneos, elevando la eficiencia y la seguridad en cada operación financiera, seguirán consolidándose a lo largo de este nuevo año.

Los pagos electrónicos se encuentran en plena revolución, con el potencial de transformar la forma de llevar a cabo transacciones y gestionar las finanzas. Las tendencias líderes en el ámbito de los pagos digitales como las billeteras digitales, los pagos sin contacto, tokenización, el ecommerce, entre otros, están impulsando una nueva era caracterizada por la comodidad, la seguridad y la eficiencia, generando una profunda remodelación en la economía global.

Este dinámico cambio en el panorama de las finanzas se produce en un contexto donde el sistema financiero evoluciona constantemente, aprovechando innovadoras tecnologías para satisfacer la creciente demanda de consumidores que buscan servicios financieros idóneos y personalizados.

“La pandemia fue un punto clave que permitió una acelerada digitalización de la economía y ha impulsado de manera significativa las plataformas de pago. Con la necesidad de minimizar el contacto físico, las transacciones en línea y el uso de billeteras digitales han dado un paso al frente. Los consumidores y diferentes empresas han adoptado rápidamente soluciones digitales para realizar compras, pagos y transferencias de manera segura. Esta transformación digital no solo ha mejorado la eficiencia de las transacciones, sino que también ha abierto nuevas oportunidades para la innovación en el sector financiero, estableciendo una base sólida para el futuro de los pagos digitales y la economía en línea”, aseguró Sandra Romero, Country Manager de Evertec en Colombia.

Desde billeteras digitales hasta criptomonedas, estas tendencias están moldeando el futuro de las transacciones financieras. La adopción de aplicaciones como Apple Pay, Google Pay y ahora Click to Pay, están en constante crecimiento. Estas aplicaciones permiten a los usuarios efectuar pagos sin complicaciones, ya sea acercando sus tarjetas o utilizando dispositivos como smartphones o relojes inteligentes que agilizan el proceso de compra en línea de forma rápida y segura.

“De la era del efectivo, se ha logrado avanzar al uso de tarjetas con chip y, posteriormente, a tecnologías como Contactless, Tap on Phone, códigos QR y enlaces de pago. Estas alternativas ofrecen la posibilidad de realizar transacciones en tiempo real, facilitando pagos instantáneos y elevando la eficiencia y la seguridad en las operaciones financieras, además vienen retos importantes con la resolución del Banco de la República de pagos inmediatos (SPI) que dinamizarán aún más la industria en Colombia”, comentó Romero.

Según datos de The Global State of Digital Payments and Fintech: Voice of the Consumer, realizado en octubre del año pasado, aproximadamente el 78% de los consumidores globales reportan haber utilizado al menos un servicio de pago digital, incluyendo billeteras digitales, aplicaciones de pago P2P, plataformas de “compre ahora, pague después” (BNPL) y apps de pago basadas en códigos QR o de barras.

La inclusión financiera ofrece numerosos beneficios a los usuarios. Al optar por realizar transacciones y pagos a través de medios digitales, se reduce la dependencia del efectivo, se optimiza la gestión del tiempo y se disfruta de una mayor comodidad al utilizar estos canales digitales. Los medios de pago actuales otorgan a los usuarios la flexibilidad de llevar a cabo transacciones desde cualquier ubicación, sin importar dónde se encuentren.

La velocidad y comodidad que ofrecen estas innovaciones no solo han mejorado la efectividad en las transacciones, sino que también han establecido los cimientos para una nueva era de servicios financieros personalizados y accesibles. En este continuo avance hacia la era digital, la evolución constante de las plataformas de pago anticipa una continua influencia en la forma en que nos relacionamos con el dinero, abriendo camino hacia un futuro financiero cada vez más dinámico y conectado.

Por otro lado, ante una creciente digitalización, la seguridad en los pagos digitales se ha convertido en una prioridad esencial. La adopción de servicios financieros y nuevos métodos de pago digitales, como Click to Pay, y la incorporación masiva de plataformas de pago electrónico, han generado una exposición ante posibles amenazas cibernéticas. No obstante, la implementación de alternativas de cifrado y procesos de protección de la información del usuario, como la tokenización, se posicionan como soluciones integrales para atender esta situación, resguardar la privacidad y prevenir posibles vulnerabilidades. Estas medidas no solo buscan mitigar riesgos, sino también fortalecer la confianza del consumidor a medida que la tecnología avanza.

