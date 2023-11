Aunque se especuló que durante lo que queda de 2023 no hubiese alza, debido a que no está listo el sistema para la compensación para taxistas, el ministro Bonilla afirmó que este retraso no tiene nada con el precio del combustible.

“La gasolina requiere todavía tres ajustes y se van a hacer”, agregó el Ministro de Hacienda.

En la actualidad, el precio de combustible por cada galón se ubica en los 13.964 pesos en promedio.

Por el momento se desconoce cuánto podría subir el precio de la gasolina este mes, pero se estima que el aumento esté entre los 400 y 600 pesos.

Recordemos que según ha dicho el ministro Bonilla en varias oportunidades, el precio del galón de gasolina seguiría subiendo hasta alcanzar los 16.000 pesos en promedio.