Llamado de Fenalco al Gobierno frente a los cierres de almacenes que ha realizado la Dian

El vocero de los comerciantes afirmó que estas situaciones, a las que hace referencia la noticia, se originaron como consecuencia de tecnicismos en la implementación de la factura electrónica, lo que a criterio de funcionarios de la Dian no cumplían con los requerimientos. “Ninguno de estos comercios ha sido cerrado por no pago de impuestos, como equivocadamente lo dice el presidente Petro”, indicó Cabal.

Bajo este panorama, con los cierres no solo pierde el comercio. También pierde el Estado, toda vez que no vender significa no generar IVA e impuestos.

“Hacemos desde Fenalco un respetuoso llamado al presidente y a los demás representantes del Gobierno, a no confundir a la opinión pública generando un manto de duda sobre el comercio y empresas comprometidas con el crecimiento del país, por el contrario se le debe reconocer como uno de los sectores con mayor dinamismo en la economía colombiana y gran generador de empleo”, concluyó Cabal Sanclemente.