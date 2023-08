$!Los efectos de la recesión económica en el turismo, de acuerdo con Cotelco

Factores como el IVA del 19 % en los servicios de hotelería y tiquetes aéreos; la salida de dos aerolíneas de bajo costo como Viva Air y Ultra Air; la inflación; los problemas de conectividad en varias vías del país e incluso la alerta por el Volcán del Ruiz, son algunos de los factores por los cuales se reportó una ocupación negativa en al menos 10 regiones del país, según lo dio a conocer el presidente nacional de Cotelco, José Andrés Duarte García en entrevista con Vanguardia.

El directivo de Cotelco manifestó que la ocupación entre enero y junio de 2023 fue de 57,89 % mientras que en el mismo periodo de 2022 fue de 56,68 %.

De acuerdo con José Andrés Duarte García, entre las regiones más afectadas se encuentran San Andrés y Providencia, cuya ocupación fue de -18,82 %; seguido de Quindío con -6,21 % y Cesar con -4,49 %.

El presidente nacional de Cotelco destacó que las regiones que mostraron mejores indicativos en ocupación hotelera fueron Bogotá, Boyacá y Casanare.

Asimismo, manifestó Duarte García que se viene trabajando y realizando acercamientos con el Gobierno Nacional con el fin de presentar propuestas que permitan una reducción en el IVA o la implementación de una tarifa diferencial para evitar que el sector más golpeado sean la pequeña hotelería, es decir, aquellos alojamientos que tienen menos de 50 habitaciones.

Los factores que golpean al turismo

Vanguardia: ¿Cómo está el sector del turismo a nivel nacional?

José Andrés Duarte García: “Desde el sector tenemos varias miradas porque son varios los indicadores. El primero que es el que más nos corresponde, es precisamente la ocupación en los establecimientos de hospedaje. Vemos cómo desde enero comenzó el IVA del 19% en los hogares colombianos que quieran consumir servicios de alojamiento y entre quiénes se quieren desplazar a través del transporte aéreo. Con ello se empezó a ver la afectación del costo adicional y desde enero se empezaron a sentir las caídas en la ocupación en algunas regiones. A lo largo del primer semestre se refleja una caída que oscila en un promedio de 5 puntos porcentuales”.

V.: Además del IVA, ¿existen otros factores que también hayan influido en la caída de ocupación?

J.A.D.G.: “Hay otros factores macroeconómicos que pesan como es la inflación. Evidentemente, para el hogar colombiano que tengamos una inflación superior al 12 % también es un factor de contracción de la demanda, como también lo es una tasa de interés, que es alta, en la medida en que el Banco de la República busca anclar esa inflación. Esto encarece ese consumo y muchos de los hogares que financian su viaje con tarjetas o con un crédito, pues terminan también viéndolo más costoso y, por ende, no se desplazan. Ahí es cuando se empieza a reflejar la disminución en la ocupación hotelera”.

V.: ¿De las 20 regiones que Cotelco analiza, cómo está el turismo?

J.A.D.G.: “Hoy por hoy en este reto de la ocupación promedio país, en cerca de 15 de las 20 regiones que Cotelco analiza, incluso también si tomamos las cifras del Dane cuando analiza sus 12 regiones, encontramos que hay algunas zonas que no les va tan mal o les va un poco mejor que el año pasado porque tienen unas características distintas, como por ejemplo conectividad, es decir, son regiones como Bogotá que le está yendo bien en la medida en que goza de una buena conectividad aérea y no siente el impacto de una región como Santander. O la conectividad que tiene con Bucaramanga que al salir Viva y Ultra, pues inmediatamente afectó el mercado. Tenemos otras regiones como Boyacá, que no depende mucho de una conectividad aérea, pero es un destino que se mueve por tierra”.