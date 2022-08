No es por otra razón que la semana pasada Ocampo afirmó que ese es un impuesto que “ya no va”, pues “no tiene sentido” cuando se tiene en cuenta que es un servicio del cual gozan, incluso, el grupo de personas con menos ingresos.

Si bien la definición se centra en el gravamen al ingreso de las personas naturales, el concepto trasciende a todo el grupo de impuestos. Por ejemplo, en el caso de los planes a los celulares, lo cual fue tendencia en los últimos días, ponerle un impuesto a dicho servicio no iría sobre la senda de la progresividad.

¿Qué es en realidad una reforma tributaria progresiva?. En pocas y simples palabras, es una reforma cuyos impuestos tiene en cuenta los ingresos de cada ciudadano. De esta manera, la población se divide en grupos de acuerdo a la capacidad tributaria y cada uno paga -o no- renta de acuerdo a ella.

Entre los puntos claves que se han adelantado está que no se tocarán las tarifas del IVA relacionadas con la canasta básica de alimentos y bienes de consumo esencial. En el caso de la Renta se adelantó que no se reduciría el umbral de declarantes de impuesto de personas naturales que hoy está situado en $50,8 millones anuales, equivalente a $4,2 millones mensuales efectivos.

Impuestos que no van

El impuesto a los planes móviles y a las bebidas azucaradas fueron solo algunos de los primeros gravámenes sobre los cuales se hablaron en todo el país. Si bien aún no hay claridad sobre el segundo, debido a que tanto Ocampo como Reyes han dicho que sí y que no en varias ocasiones, sí es fijo es que el primero no va.

Hace un par de semanas, cuando Reyes se disponía a entregar su cargo como director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, le afirmó a LR que dicho impuesto no iba, pues su impacto social era bastante considerable al tratarse de un servicio que no distinguía de estratos o niveles de ingreso.

Ocampo, en cambio, afirmó en una entrevista radial que ese ya era un impuesto descartado y que por ende los colombianos podían estar tranquilos de que eso no se iba a gravar.