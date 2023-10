$!Once expertas opinan: Así es el largo camino hacia el cierre de brechas en Colombia

Se trata de un mercado laboral adverso para las mujeres, como lo documentó Claudia Goldin, quien ganó este lunes el Premio Nobel de Economía 2023 por sus investigaciones sobre la participación de la mujer en el mercado laboral y la brecha salarial. Fue ella quien descubrió que un mayor crecimiento económico no garantiza mejores resultados laborales para las mujeres.

Brecha salarial

La investigación de la Premio Nobel de Economía 2023, Claudia Goldin, reflexiona sobre cómo el desarrollo económico no siempre ha estado ligado a una mayor presencia de la mujer en el mundo laboral y cómo la maternidad es clave para explicar la brecha salarial. Ante esto, gran parte de la brecha salarial se debe a factores relacionados con la elección ocupacional y la maternidad, en lugar de la discriminación directa.

Cambio de mentalidad

La diferencia se ve en el día a día. En cargos directivos, por ejemplo, se discrimina al género, es decir, es el hombre el que viene a ocupar esos cargos directivos. La maternidad, que es una condición de la mujer, genera que no sea tenida en cuenta en cargos, independientemente del nivel en la estructura jerárquica. La fuerza de poder frente a los escenarios que la mujer representa hace que de una u otra manera el mundo vuelva a los ojos y reconozca que definitivamente tiene que haber un cambio de mentalidad.

Apoyo en educación

Hay que flexibilizar los espacios laborales para que las mujeres reciban apoyo a la crianza y que no se vean penalizadas en sus carreras debido a las responsabilidades. Las políticas empresariales deben ser capaces de equilibrar entre lo laboral y familiar. Esto puede incluir opciones como horarios de trabajo flexibles, trabajo a distancia, teletrabajo o licencias parentales pagadas.

Creación de oportunidades

Las desigualdades persisten

La igualdad salarial sigue siendo una ilusión en muchas empresas y se necesita mejorar su regularización. Además, la falta de licencias parentales remuneradas y flexibilidad laboral real sigue siendo un obstáculo para las mujeres en el mercado laboral. Las palabras deben ser respaldadas por acciones concretas si realmente queremos lograr un cambio significativo. Si bien sobra decir que la desigualdad de género es una necesidad y no un lujo, es tan incidente que provoca el estancamiento del progreso social. Cambios en este campo generan crecimiento económico y más justicia social.

División sexual del trabajo

La importancia de Goldin está centrada en revelar las causas, así como las principales fuentes de la brecha de género que aún persiste, por eso recopiló 200 años de datos del mercado laboral para demostrar cómo y por qué han cambiado con el tiempo las diferencias de género en los ingresos y las tasas de empleo. Este premio define de una manera contundente el rol histórico de las mujeres en el mercado de trabajo. No obstante, estas brechas de género siguen, aunque hay mayor acceso a la educación.

El mercado laboral sigue siendo un espacio en el que se evidencia la división sexual del trabajo, en la cual las mujeres se desenvuelven en clara desventaja respecto a los hombres. Los datos revelan que la participación económica de las mujeres que se insertan en el mercado siguen teniendo barreras estructurales para permanecer y acceder a cargos de toma de decisiones. Según la OIT, no se observa avance en el cerramiento de las brechas de género. Los avances se han estancado. Esta situación debe revertirse con decisiones de políticas de igualdad de género como asunto primordial para el desarrollo de una sociedad.

Este Nobel de Goldin se extiende como un reconocimiento social a las mujeres, que permite revertir el papel de ellas, a quienes no se les ha valorado históricamente como lo han hecho con los hombres en la cultura, arte, literatura, historia, deporte, ciencia, empresarial, etc. La discriminación es un factor que demarca la brecha de género, con una mayor influencia en mujeres con discapacidad, inmigrantes y campesinas.

Roles de género en el mercado

Laura Vargas Rueda, magíster en Economía de Políticas Públicas y miembro de Innovations for Poverty Action

Hoy la tasa de mujeres dedicadas a los servicios del hogar crece. Esto de fondo está relacionado con el rol de la mujer y para dar soluciones tiene que haber cambios culturales, pero se debe pensar en acciones más prácticas para que accedan al mercado laboral. Por el lado de las empresas es importante que faciliten a las mujeres su ingreso al mercado laboral, todavía no eliminan la brecha de salarios, pero al menos sí podrían hacer que haya más motivación y ellas no estén condenadas a tener que escoger entre la vida del hogar y la vida laboral.

El camino para poder cerrar esas brechas es apuntarle a poder resolver el cuidado no solamente de niños, sino el de adultos mayores y de personas en situación de discapacidad, porque usualmente estas actividades los terminan asumiendo las mujeres. También facilita que haya primero educación equitativa para hombres y mujeres, niños y niñas, adolescentes hombres y mujeres, para que no haya una brecha inicial. Que haya la suficiente flexibilidad de horarios para las mujeres y se supere el obstáculo de las licencias de maternidad de las mujeres que son más largas que las de los hombres, eso genera incentivos diferentes. Además, políticas para cambiar los incentivos en la contratación, que no haya sesgos ni preferencias entre hombres y mujeres.