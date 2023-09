De hecho, hay consenso entre los centros de estudios consultados, en el sentido de que el Producto Interno Bruto nacional podría crecer, en promedio, 1,8 % en el 2024.

Wilson Tovar, gerente de Investigaciones Económicas de Acciones & Valores, dijo que el mundo está esperando que la inflación caiga, pero las cosas no son tan claras, y los bancos centrales siguen manteniendo tasas de referencia altas.

Las dudas sobre el cumplimiento de la regla fiscal no benefician en nada la imagen del país frente a los organismos internacionales de crédito.

También preocupa que el Gobierno esté hablando de aumentar el salario mínimo del 2024 en alrededor del 11 %, que, complementado con la productividad, puede generar presiones inflacionarias.

La reactivación depende de la inflación

Las bebidas alcohólicas y tabaco dieron la sorpresa de la inflación en Colombia para agosto del 2023. Este grupo de productos registró una variación mensual de 1,14 %, la mayor del mes, incluso por encima de alimentos (1,13 %) y transporte (0,90 %), que son las divisiones que más jalonan al alza los precios en el país.

“A pesar del gran esfuerzo en incrementar las inversiones para mitigar el cambio climático, esto no es suficiente. La transición energética a punta de energía solar no es posible y, como si fuera poco, el volumen de minerales que se requieren para hacer la transición energética no alcanza”.

Recalcó que en Colombia la exploración minera está afectada, además, por la inseguridad y la estabilidad en las reglas de juego para los inversionistas (La reforma tributaria es la que más ha afectado al sector).