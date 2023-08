Esta bolsa de recursos es la que tiene en tensión las relaciones entre el presidente Gustavo Petro y el gremio cafetero, debido a que esta semana, en el Huila, el mandatario nacional advirtió: “Existe un contrato entre el Gobierno y la Federación, que maneja un recurso público, este es el Fondo Nacional del Café. Si la Federación no se reestructura, se acabará el contrato del Fondo”.

Según la Federación, al Fonc ingresaron por ventas de café 796,6 millones de dólares, es decir, 18 % más frente a los 677 millones de dólares en 2021, por lo tanto la comercialización del grano y la fábrica de café liofilizado se consolidan como motores en la generación de ingresos.

¿A qué reestructuración se refiere el presidente Petro? Esta pregunta se la hizo Néstor Serrano Capacho, director ejecutivo del Comité de Cafeteros de Santander, quien señaló que, ante estas declaraciones, quedaron inquietudes y en la última reunión entre el Comité Nacional y el Gobierno, esta semana, se dejaron tareas para la revisión de la estructura de la Federación, “pero no sabemos qué es lo que quiere el Gobierno”.

El gerente general argumentó que la Federacafé ha demostrado en 96 años que ha sido responsable en la reinversión de los recursos recaudados en la caficultura, convirtiendo al grano en el producto agrícola número uno exportable no minero-energético.

Bahamón dijo a medios nacionales que el Presidente está pidiendo una reestructuración de la Federación, “y a eso llegué yo, a transformarla. Lo que no estoy de acuerdo es con que le quite el Fondo a los cafeteros”.

Por lo que Bahamón insistió en que la Federación ha sido responsable, porque si no lo hubiera hecho “hoy no tendríamos un sistema cooperativo, ni la posibilidad de ejercer la garantía de compra”.

Como parte del ciclo de comercialización, el Fonc compró café por $2,8 billones, 29 % más que en 2021.

Puso el caso local: del café que compran las cooperativas Bucaramanga y San Gil, el 92 % se hace con recursos del Fonc y el 8 % restante es con dineros propios. “El fondo cumple una función de garantía de compra. Y si no la tenemos, los caficultores nos exponemos a no tener lo básico, es decir, nuestra caficultura, a no tener plata para comprar la cosecha”.

El dirigente gremial advirtió que sin este fondo al productor cafetero le saldrá más costoso y menos rentable porque las cooperativas garantizan un precio competitivo, mientras que en el mercado habría valores inferiores y “se perdería la garantía de compra, en otras palabras la compra de café no se daría sin el fondo”.