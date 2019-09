Tenga en cuenta estas recomendaciones para hacer compras seguras por internet

De acuerdo con Catalina Prieto, country Manager de Despegar Colombia, el comprador en línea debe comportarse igual que en su vida diaria. Es decir, asegurarse que la página o aplicación que utiliza sea legal, que el servicio o producto que está comprando o reservando exista y tenga un respaldo de alguna autoridad de control, en caso de algún reclamo y así no perder su dinero.

1.

Al momento de entregar sus datos asegúrese que sea a una empresa 100% confiable: use su sentido común y compórtese igual que lo haría en su vida diaria. Así como no iría con los bolsillos llenos de dinero a una zona que no conoce o que no se ve segura, tampoco puede hacerlo en el mundo virtual.

2.

Deje su información bancaria en un sitio web que tenga políticas claras de privacidad y uso de información y, sobre todo, que tenga representación legal en su país. De esta forma, si llega a presentarse algún inconveniente tendrá un teléfono de contacto local e incluso podrá acudir a las instancias de protección al consumidor que existen en su país.

3.

Si el teléfono celular es personal, ahora lo debe ser más. No existe antivirus o firewall que pueda hacerle frente a los malos hábitos de compra. Sus datos son privados, y entre menos expuestos estén, mucho mejor. No se conecte a redes públicas de wifi para hacer transacciones, pues son potencialmente vulnerables y pueden estar monitoreándolo mientras digita sus datos personales.

4.

Si definitivamente no quiere dejar sus datos bancarios en una página web, busque compañías que le brinden diferentes formas de pago, por ejemplo, a través de Despegar.com puede realizar los pagos en efectivo, por medio de los puntos Baloto y Efecty.







5.

Finalmente, aunque nunca existirá el momento “perfecto” para la compra, sí puede tener en cuenta las promociones y descuentos que se dan a través de la app o de la web. En algunos casos se ofrecen descuentos por comprar paquetes que incluyen más de un producto dentro de la misma transacción, y cuentan con pagos con tarjeta de crédito hasta a 12 cuotas con 0% de interés.