Atento a los nominados en los Premios Emmy 2023

“Succession” y “The Last of Us” fueron nominadas en la categoría de Mejor serie de drama, una de las más destacables de la premiación. En el reconocimiento a la Mejor serie de comedia compiten “Abbott Elementary” y “Wednesday”, junto a producciones como “Barry”.

A través de un evento virtual presentado por la actriz Yvette Nicole Brown y el presidente de la Academia de Televisión, Frank Scherma, se dio a conocer la lista de los nominados a los Premios Emmy, edición 75. Por primera vez, se nominan 38 intérpretes en todas las categorías, en los que están Elizabeth Debicki (The Crown), Riley Keough (Daisy Jones & The Six), James Marsden (Jury Duty), Jenna Ortega (Wednesday), entre otros.

Algunas de las categorías con sus nominados:

Mejor Actor en Serie de Drama

Jeff Bridges (The Old Man)

Brian Cox (Succession)

Kieran Culkin (Succession)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Pedro Pascal (The Last of Us)

Jeremy Strong (Succession)

Mejor Actriz en Serie de Drama

Sharon Horgan (Bad Sisters)

Melanie Lynskey (Yellowjackets)

Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

Bella Ramsey (The Last of Us)

Keri Russell (The Diplomat)

Sarah Snook (Succession)

Mejor Serie de Drama

Andor (Disney+)

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

House of the Dragon (HBO/Max)

The Last of Us (HBO/Max)

Succession (HBO/Max)

The White Lotus (HBO/Max)

Yellowjackets (Showtime)

Mejor Actriz en Serie de Comedia

Christina Applegate (Dead to Me)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Natasha Lyonne (Poker Face)

Jenna Ortega (Wednesday)

Mejor Actor en Serie de Comedia

Bill Hader (Barry)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jason Segel (Shrinking)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Jeremy Allen White (The Bear)

Mejor talk show

The Daily Show With Trevor Noah (Comedy Central)

Jimmy Kimmel Live! (ABC)}

Late Night With Seth Meyers (NBC)

The Late Show With Stephen Colbert (CBS)

The Problem With Jon Stewart (Apple TV+)