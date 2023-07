La cinta “Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra” llegó a la gran pantalla el 9 de junio de 2003 y sentó las bases para una de las franquicias cinematrográficas más exitosas.

Además: Murió a los 48 años Coco Lee, la voz de “Mulán”, y la única china que ha actuado en los Óscar

A muchos fanáticos podría parecerles que el tiempo ha ido demasiado rápido con relación a su estreno. Pero desde entonces, se han producido cinci filmes (mientras que un sexto se mencionó, se puso en pausa, se canceló y luego se volvió a echar andar -probablemente ya sin los actores Johnny Depp ni Kiera Knightley-; además de que se habla de otra posible película más con una actriz como protagonista).

Todo comenzó el 9 de julio de 2003, cuando se estrenó “Piratas del Caribe: La Maldición del Perla Negra” (Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl), con una explosiva recepción en los cines. Esto fue resultado, entre otros factores, de la producción de una muy alta calidad y de la buena dirección de Gore Verbinski, quien se había hecho un nombre por los filmes, La mexicana (The Mexican, 2001) y la adaptación del clásico de horror japonés, El aro (Ringu, 2002).