Uno de los usuarios de Twitter escribió en su cuenta, “no le hace gracia que se magnifique el acoso. No hablemos de la banalización del acoso que sufre Peach por Bowser y de ello hace una canción. A mí no me hace p.... gracia reírse del acoso. Un poco de respeto”.

Otro le responde, “¿De verdad me estás diciendo que una canción que solo dice peaches, peaches, peaches a cada rato promueve el acoso hacia las mujeres?”.

Lo cierto es que la canción de “The Super Mario Bros. Movie” se ha convertido en un fenómeno. De hecho, ha llegado a estar entre los 100 temas más escuchados en los últimos días y su video ya registra en YouTube más de 11 millones de vistas.