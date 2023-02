Kang The Conqueror (Kang, El Conquistador) es el nuevo supervillano de Marvel. Así lo enseña Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la última película del universo cinematográfico de Marvel que pone de manifiesto el poderío de este ser, mientras combina la espectacularidad de los superhéroes con las relaciones familiares.

En la tercera película de Ant-Man, Scott Lang (Paul Rudd) cede el protagonismo al grupo en una aventura en un mundo cuántico y que actúa como una cárcel extraterrestre (con influencias de Ricky y Morty) en la que se ven atrapados sus personajes.

La problemática relación con su hija, Cassie (Kathryn Newton), envuelve la obra, pero son otros caracteres los que toman las riendas del guión, como es el caso de Janet van Dyne, interpretada por Michelle Pfeiffer, que se convierte en la verdadera heroína de la obra ante el conflicto que sufre Rudd: el familiar.

“Disfruto mucho de muchos aspectos de Scott (Rudd)”, cuenta Michael Douglas (Hank Pym, marido de Dyne) en una charla con medios de comunicación en la que estuvo EFE. “Pero no le apruebo. Me gusta su humor, la gracia que desprende, pero para mí, como padre, es como que no merece a mi hija y eso crea tensiones”.