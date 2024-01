$!“La Sociedad de la Nieve”: el fenómeno que arrasa en Netflix

A comienzos de enero se estrenó en Netflix, “La Sociedad de la Nieve”, la obra maestra de J.A. Bayona sobre la historia de supervivencia de Los Andes.

Una película que ha logrado convertirse en un fenómeno en las plataformas y entre la crítica mundial. Desde su lanzamiento en Netflix con más de 22,9 millones de visualizaciones en su primera semana, los triunfos no han parado.

Es una de las cinco películas nominadas a la mejor película en habla no inglesa en los premios Bafta de la Academia del cine británica. Junto a la cinta que narra la tragedia de Los Andes de un equipo de rugby uruguayo, competirán por el galardón otras como el documental ucraniano “20 days in Mariupol”, la francesa “Anatomy of a fall” o la estadounidense en lengua coreana “Past lives”.