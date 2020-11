Siendo todavía un adolescente, Giovanny Castellanos tuvo la berraquera santandereana de salir a buscar su sueños: estudiar en la Escuela Superior de Arte Dramático de Cracovia, Polonia.

Un hombre fuerte, decidido, trabajador y soñador que, lamentablemente, falleció a causa del COVID-19 en la ciudad de Varsovia, Polonia, donde estaba radicado.

Entre sus logros está el exitoso montaje en Polonia de dos obras de Gabriel García Márquez, “Cien años de Soledad” y “Del amor y otros demonios” y dirigió muchas representaciones teatrales no sólo en Polonia, sino también en Estados Unidos, Alemania y España.

“Mi hermano era un hombre súper fuerte. Nunca me imaginé que pasara esto porque era un hombre muy activo, era instructor de Krav maga. Mi hermano hacía mucho ejercicio, nunca nos imaginamos que esto pudiera pasarle a una persona tan saludable, pero Dios sabe cómo hace sus cosas. Parece que ya cumplió con lo que tenía que cumplir aquí en la tierra”, le contó su hermana Yenny Castellanos a Vanguardia.

Su fallecimiento fue anunciado por el Teatro Bagatela de Cracovia, donde Castellanos estaba trabajando en la preparación del estreno de “Sus Cuatro” (“Ich czworo”, en polaco).

“Giovanny estuvo hace dos semanas en Cracovia por cuestiones de trabajo y se contagió. Cuando volvió a Varsovia, no sabía que estaba contagiado”, explica su hermana, Jenny Castellanos.

El director de teatro vivía en Varsovia con su esposa ymujer, su hijo Samuel (7)y su hijo Amadeo (16). Su familia presentó síntomas similares a los de una gripa fuerte, pero a Castellanos el virus le afectó mucho más.

“Los médicos le dijeron que no estaba tan mal, que podía irse a casa a descansar. Estuvo toda la semana pasada muy malito, no podía hablar porque se ahogaba y tenía tos. El domingo en la mañana estuvo en urgencias, le hicieron unos análisis y parecía que no estaba tan mal, pero en 24 horas Giovanny empeoró.

“La saturación del oxígeno en sus pulmones era muy baja, llegó a 36. Alcanzó a subir a 42, según me dijeron, pero ya no pudo más. Intentaron reanimarlo, pero se nos fue”, cuenta su hermana.

Hace dos semanas, Polonia marcó una cifra récord en contagios: 10 mil. El país vive una crisis hospitalaria debido al aumento radical en el número de contagios.

Con todo, existen aún algunas personas que consideran que la pandemia por COVID-19 no es tan grave.

Yurledinson Hernández, primo del reconocido director de teatro, reflexiona: “la COVID-19 es un hecho que está ahí y en cualquier momento puede arrebatarnos a nuestros seres más preciados. No nos da tiempo de una despedida. Como él mismo (Giovanny) nos lo escribió en algún momento: ‘No estamos acostumbrados a los guantes, al uso del tapabocas, pero debemos acostumbrarnos porque ahora es cuestión de vida o muerte. Es hora de cuidarnos a nosotros mismos y cuidar de nuestras familias. Es hora de valorar más a las personas, al mundo y a las cosas. Fortaleza, paciencia y disciplina’.