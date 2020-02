Las canciones de Nirvana poco conocidas para recordar a Kurt Cobain en su cumpleaños 53

1. Big Cheese, publicada en el álbum Bleach (1989).





2. School (Live at Pine Street Theatre), publicada en el álbum Bleach Deluxe Version.

3. Lounge Act (Live at Reading). La canción fue publicada en el disco Nevermind de 1991, pero esta versión es del mítico concierto del grupo en 1992.

4. Endless, Nameless, publicada en el disco Nevermind de 1991.

5. Scentless Apprentice, publicada en el disco In Utero, de 1993.

6. Very Ape, In Utero (1993).

7. Aero Zeppelin, publicada en el álbum recopilatorio Incesticide (1992).

8. The Man Who Sold The World, lanza en el MTV Unplugedd in New York de 1993. Es un cover de una canción de David Bowie.

<iframe src=”https://open.spotify.com/embed/track/15VRO9CQwMpbqUYA7e6Hwg” width=”300” height=”380” frameborder=”0” allowtransparency=”true” allow=”encrypted-media”></iframe>