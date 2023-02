$!Diez datos para entender la tradición del Miércoles de Ceniza

1. Miércoles de Ceniza: El primer día de Cuaresma

2. La imposición de cenizas surgió en los primeros siglos del Cristianismo

3. La ceniza recuerda la necesidad de la misericordia de Dios

4. Las cenizas tienen más de un significado

Aunque no es obligatorio, hay una costumbre de no retirar las cenizas de la frente hasta que éstas se caigan por si solas.

5. Las cenizas se producen con las palmas del Domingo de Ramos

6. Las cenizas se imponen en la frente al término de la homilía

7. Las cenizas también pueden imponerse sin Misa

Cuando no hay sacerdote la imposición de cenizas puede realizarse sin Misa, de forma extraordinaria. No obstante, es recomendable que al acto se preceda con una liturgia de la palabra.

8. Las cenizas pueden ser recibidas por no católicos

Puede recibir este sacramental cualquier persona, inclusive no católica. Como especifica el Catecismo, los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo como sí lo hacen los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia estos “preparan a recibirla y disponen a cooperar con ella”.

9. No es obligatorio recibir las cenizas

No es un día de precepto y por lo tanto, la imposición de ceniza no es obligatoria. No obstante, ese día concurre una gran cantidad de personas a la Santa Misa, algo que siempre es recomendable.