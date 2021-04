El trigo no encuentra inconveniente alguno en ceder su ascenso con tal de darle la mano a su semejante; la cizaña solo está interesada en verse lo más alta posible, así su vida no trascienda.

* El estrés le hace creer que todo tiene que suceder ya; la fe le dice que todo ocurre en el tiempo de Dios.

* A veces no puede hacer nada para detener a la persona que se quiere ir. ¡Dejar ir suele ser saludable!

* No pierda el sentido del humor; aprenda a reírse de sus propios defectos. ¡Si lo hace, nada lo turbará!

* Los sueños parecen imposibles, pero si nos comprometemos a cumplirlos se vuelven inevitables.

¡CUÉNTENOS SU CASO!

Las inquietudes asaltan con frecuencia a nuestro estado de ánimo. No obstante, con cada cuestionamiento tenemos una posibilidad más para afrontar un nuevo horizonte, ya sea razonando o aplicando sanas estrategias para el alma. ¿Cuáles son esos temores que lo afectan en la actualidad? Háblenos de ellos para reflexionar al respecto en esta página. Envíe su testimonio a Euclides Kilô Ardila al siguiente correo: eardila@vanguardia.com En esta columna, él mismo le responderá. Veamos el caso de hoy:

Testimonio: “Padezco muchos brotes de ansiedad. Soy un hombre joven y trabajador, pero en mi diario acontecer me acosan las tensiones y me salgo de casillas. Todo lo quiero para ya, me afano por cualquier problema y siento que mis cosas van a salir mal. Es como si las amenazas estuvieran a la vuelta de la esquina. No sé si es por los estragos que me ha dejado la pandemia, pero me siento lleno de incertidumbres. ¿Será que esto es un problema de salud o es algo pasajero? ¿Podría ser un asunto de cuidado? Le agradezco una respuesta a mi carta”.

Respuesta: A muchas personas, sobre todo en estos complicados tiempos de pandemia, se les ve preocupadas por lo que están viviendo a su alrededor.