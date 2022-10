Testimonio: “Estoy frente a una difícil decisión que, sin lugar a dudas, le podría dar un giro sustancial a mi mundo. Eso me da mucho miedo. ¿Qué puedo hacer para no equivocarme? En su caso, ¿Qué hace usted cuando se enfrenta a la toma de esa decisión que puede ser definitivamente crucial? Me gustaría que me ayudara a responder ese interrogantes. Gracias por su atención”.

Respuesta: Es evidente su tensión ante ese paso que puede modificar su futuro. Obviamente, decidir trae consigo una gran incertidumbre, pues la determinación que tome lo llevará a correr algunos riesgos.