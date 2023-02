No podemos permitir que nuestra alma se vaya oxidando, ni mucho menos que nuestro espíritu se resquebraje.

Testimonio: “El desánimo en el que me he estado sumergiendo me atiborra los pensamientos de negatividades. Es como si un rayo me ‘electrocutara’ la cabeza y no me dejara ver claro. Pienso, una y otra vez, que todo me saldrá mal y no alcanzo el autodominio que antes tenía. Me gustaría que me diera uno de sus sabios consejos. Muchas gracias”.

Respuesta: Diría que es relativamente ‘normal’ que, en medio del desgano en el que anda, su mente esté invadida de pensamientos grises.

Y aunque no le estoy diciendo que se resigne a ser pesimista, también sé que todas las personas atravesamos por momentos en los que sentimos un poco de desaliento y de escepticismo.

Sin embargo, cuando esa negatividad es constante y le dificulta la vida, es preciso tomar medidas.

Lo primero que debe hacer es ser consciente de sus pensamientos y de comprenderlos. La idea es tener claro qué le está causando ese estado melancólico, entre otras cosas, para neutralizar ese corto circuito o ese ‘rayo’ que lo ataca.

Es preciso girar el cristal que le hace ver su entorno gris hasta reflejar un color más amable o el que mejor se adapte a lo que vive en la actualidad.

Sea sincero con usted mismo. Háblese de una forma asertiva y constructiva hasta que logre hacer un cambio considerable en su forma de ver las cosas.

Ojo: no es solo decirse ‘bla, bla bla’; es preciso asumir una posición de restauración que le permita cambiar la lente con la que está viendo su entorno.

Pídale a Dios serenidad y claridad para actuar. De igual forma, póngase manos a la obra para modificar lo que no le gusta o simplemente cambie el enfoque de lo que le está afectando. ¡Hágame caso!