Yeferson Cossio, en la mira de la Fiscalía por extravagancias

La gran fortuna que acumula el creador de contenido está siendo investigada por las autoridades, ya que existen dudas sobre la procedencia de la millonaria suma.

El antioqueño no es el único famoso que está siendo investigado, pues la reconocida Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, también tiene un proceso legal en su contra.

Según informó El Tiempo, a raíz de un informe de la Policía judicial de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), se abrió una indagación previa en contra del influenciador en la Fiscalía.

Cabe señalar que las propiedades, lujos y excéntricos gastos del influenciador, fueron los motivos principales que dieron inicio a la investigación preliminar, lo que quiere decir que es uno de los primeros pasos del proceso y Cossio aún no ha sido citado para dar declaraciones.

Además, el mismo Yeferson Cossio ha manifestado la gran suma que factura, pues hace unos meses expresó que a través de Facebook que se ganó 1.4 millones de dólares, lo que en pesos colombianos serían cerca de 6.8000 millones.

La verdad, no me he fijado... un mes que gané 1.4 millones de dólares. Ese fue el mejor (mes), la rompí en Facebook con sorteos y gracias a las pechugas que me hice, que eso... (me disparó)”, indicó Cossio.