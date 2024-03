¿Hubo infidelidad? Cintia Cossio rompió el silencio sobre su divorcio inesperado

Cintia Cossio, hermana del creador de contenido Yeferson Cossio, rompió el silencio frente a su divorcio con Jhoan López, con quien compartió 11 años de matrimonio.

Cintia Cossio, hermana de Yeferson Cossio y creadora de contenido, volvió a captar la atención en las redes sociales, pues recientemente reveló la verdadera razón detrás de su inesperado divorcio de Jhoan López, el también influencer y con quien tiene un hijo menor de edad.

Inicialmente, la influencer no deseaba entrar en detalles y simplemente anunció públicamente su decisión de poner fin a la relación. Sin embargo, durante una entrevista decidió romper su silencio y compartir cómo fue que sucedió la separación. Es importante recordar que una de las razones por las cuales Cintia optó por mantenerse en silencio y alejada de entrevistas y redes sociales fue el bienestar de su hijo.

El pódcast de un famoso ‘youtuber’ mexicano fue el espacio destinado para esta confesión. En medio de la entrevista, Cintia compartió con sus seguidores información con respecto a su niñez, algunas vivencias que desencadenaron traumas y conflictos en su crecimiento personal. Sin embargo, aseguró que haber conocido a Jhoan durante esa época caótica, fue de las mejores cosas que le pasó en la vida.

Pero, como todo no es felicidad, después de 11 años de matrimonio, fue la misma creadora de contenido la que decidió ponerle fin a la relación amorosa. Cossio señaló los conflictos, con su ahora expareja, iniciaron por cuenta de una tercera persona, y que además, fue el mismo Jhoan quien reveló la infidelidad.

“Él cometió un cacharro. La embarró y tuvo tantos huevos, y era tanto el amor por mí, que no se lo tragó (...) Todo empezó porque yo vi el contacto de una persona en su celular y le pregunté por qué, cuando me dice dizque ‘siéntese que le voy a contar toda la verdad’. Aunque yo sabía lo que me iba a decir, yo pensaba dentro de mí: ‘Miénteme, por favor miénteme que yo te voy a creer’. Cuando él me contó todo yo lloré 20 días en mi casa y estuve sin comer”, dijo la antioqueña.

La también empresaria aseguró que tras esta amarga revelación, quiso darle una segunda oportunidad a López; sin embargo, la relación no volvió a recuperarse de buena forma. Por tal razón, optó por alejarse para iniciar un proceso de sanación por parte de ambos, pues la prioridad de los dos es que Thiago, su único hijo, crezca en un ambiente sano y amoroso.

“Estuve tres meses en terapia, y él iba conmigo, pero sentía que no era yo misma y sentía que todo mi esfuerzo de tantos años había sido en vano, aun cuando pensaba en que todo lo iba a superar (...) Incluso, llegué a pensar que todo lo que él me hacía era porque se sentía culpable. Él es una excelente persona, pero lastimosamente hizo algo que yo nunca había vivido y me desordenó completamente por dentro, pero en medio de mi dolor trate de seguir ahí”, señaló Cintia.