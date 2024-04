La fiesta temática con la que Maleja Restrepo celebró sus 39 años

El pasado 12 de abril, Maleja celebró su cumpleaños y, como era de esperar, las redes sociales fueron el escenario principal de la celebración, destacando flores y brillos en cada publicación.

Maleja se destaca por su personalidad extrovertida, en marcado contraste con la personalidad más reservada de su esposo, Tatán, lo que los convierte en una combinación perfecta. Foto: Instagram / VANGUARDIA

Compartir

María Alejandra Restrepo, reconocida como Maleja Restrepo, dejó una marca imborrable en toda una generación al liderar programas emblemáticos como ‘Play Zone’, ‘Guerreros Colombia’ y ‘Duro Contra el Mundo’.

Sin embargo, su enfoque ha evolucionado hacia la creación de contenido en redes sociales junto a su esposo Tatán Mejía y sus hijas Guadalupe y Macarena. Es innegable que en las plataformas digitales se han convertido en la familia favorita de muchos colombianos gracias a su contenido familiar, humorístico y positivo.

Maleja se destaca por su personalidad extrovertida, en marcado contraste con la personalidad más reservada de su esposo, Tatán, lo que los convierte en una combinación perfecta.

Le puede interesar: La imponente voz de Neyra llega como solista con ‘Hambre y Rebelión’

El pasado 12 de abril, Maleja celebró su cumpleaños y, como era de esperar, las redes sociales fueron el escenario principal de la celebración, destacando flores y brillos en cada publicación.

Amigos cercanos como Santiago Cruz, Natalia Tafur, Sebastián Vega, Iván Lalinde, entre otros, se unieron para conmemorar su transición al siguiente año en un divertido video.

“La vida no es lo mismo si no hay con quien compartirla, y ustedes son parte de mis personas favoritas para vivirla con intensidad como me gusta”, escribió la creadora de contenido en su cuenta de Instagram.

Los comentarios de sus amigos y seguidores no se hicieron esperar en esta publicación con más de 66 mil ‘me gusta’. “Siempre divina y siempre como el vino”, “Conclusión: La vida es mas alegre teniendo una gran pareja, y sabiendo elegir amigos”, “Cómo estaría de buena la fiesta que hoy no han parecido”, “Son como niños parte 39″, “AMo que vayan con sus hijos”, “Te mereces todo el amor que te llega multiplicado millones. Feliz cumpleaños maleeee”.