Natalia Durán reveló que fue diagnosticada con cáncer, lo cual ha sido un proceso desafiante de recuperación para ella. En conversación con la revista Vea, Natalia reveló que también sufre de síndrome de Asia (una enfermedad autoinmune extremadamente rara y poco frecuente, que, en algunas ocasiones, se desarrolla después de la inserción de prótesis mamarias u otros implantes médicos), que causa dolores articulares, síntomas gastrointestinales y trastornos neurológicos debido a una sustancia extraña en el organismo.

Natalia también reveló detalles sobre su proceso de recuperación y cómo ha adoptado un nuevo enfoque de vida. “Hay medicamentos que debo tomar de por vida, pero he decidido no tomar otros, como aquellos para los problemas autoinmunes que no consideré necesarios. Estoy explorando opciones como la naturopatía y la medicina funcional, comprendiendo mi biología y las repercusiones en mis órganos. Sigo una dieta saludable, me desintoxico, hago ejercicio y busco formas adecuadas de eliminar toxinas”.