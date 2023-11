Más de un año después de la separación, continúan desentrañándose detalles de la compleja relación entre Shakira y Gerard Piqué. Desde España, surgen revelaciones impactantes que arrojan luz sobre los acontecimientos turbios que llevaron al fin de esta historia de amor en junio.

En un inicio, la atención se centró en la especulación de una posible infidelidad por parte de Piqué con Clara Chía, una joven de 24 años que actualmente ocupa el rol de su novia. Sin embargo, el último giro en esta narrativa sugiere que la verdadera traición no provino de Clara Chía, sino de alguien mucho más cercano a Shakira.

Fuentes del programa español "Chisme no Like" revelaron detalles impactantes proporcionados por la panelista Adri Toval. Según Toval, la infidelidad de Gerard Piqué no se relaciona con la joven de 24 años, sino con una figura de confianza dentro del círculo íntimo de Shakira: Anna Kaiser, la entrenadora y coreógrafa de la estrella colombiana.

La historia de traición se tejía en los entresijos de los entrenamientos, donde supuestamente Anna Kaiser traicionó la confianza de Shakira al involucrarse sentimentalmente con Gerard Piqué. La noticia dejó a los espectadores del programa atónitos ante esta revelación inesperada.