Los comentarios surgieron porque en un avance del cuarto capítulo de la tercera temporada del reality, fue cuestionada por acerca de un embarazo. Su reacción dejó a más de uno pensando, pues en ese momento no mencionó ninguna palabra, sino que solo se limitó a sonreír.

Muchos aseguran que Daniella Álvarez y el actor santandereano Daniel Arenas ya no son pareja. Internet / VANGUARDIA

Shakira no suele mostrarse mucho con sus hermanastros, pero se conoce que tienen una buena relación. Una de ellas es Patricia Mebarack, quien reside en España desde hace varios años. Internet / VANGUARDIA

Actualmente, los movimientos de la pareja son analizados por los paparazzis y seguidores de la modelo y el cantante, quienes no pierden oportunidad para relacionarlos sentimentalmente.

Desde hace varios meses se rumora un romance entre el cantante Bad Bunny y la modelo Kendall Jenner, no obstante ninguno ha confirmado la relación.

“Creo que eso siempre ha existido y siempre existirá. Es curioso. Me entristece y me da pena al mismo tiempo, no por mí, sino más bien por la gente [que difunde chismes], porque es gracioso ver cómo hablan con confianza”, expresó Bad Bunny.

Asimismo, el cantante aseguró que él está seguro de quién es y de lo que siente, y que no le afecta lo que digan los demás. “Pero el antídoto es estar seguro de quién eres y disfrutar de la vida tanto como yo. Porque, al fin y al cabo, soy el único que lo sabe y el único que tiene claro lo que siente”, afirmó.

En el programa “Hoy Día”, de Telemundo, también se refirieron al tema. “Kendall Jenner podría estar esperando un bebé, vía vientre subrogado y que podría ser de Bad Bunny”, dijo una de las presentadoras.

Por su parte, Daniel Arenas, quien también es conductor del programa, dijo: “con el corto tiempo que llevan juntos yo dudaría que sea de Bad Bunny, la verdad”.

Algunos usuarios han dejado sus opiniones al respecto: “ella no quiere ser mamá. Jeje tantos sobrinos la desanimaron”, “ella es muy linda y ese hombre es un naco”, “ay no, imagínense que Bad Bunny se reproduzca”, “no creo que esté embarazada”, “ella ha dicho que no quiere tener hijos”.