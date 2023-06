“Hemos logrado captar la voz de John y purificarla gracias a la IA para mezclar la grabación”, indicó. En abril de 1970, seis meses después de que saliera a la venta el álbum Abbey Road y un mes antes de la publicación de “Let it Be”, The Beatles anunciaron su separación.

Más de medio siglo después de la separación del cuarteto más famoso de Liverpool, este 2023 verá la luz una canción inédita de The Beatles, grabada gracias a la inteligencia artificial, que ayudó a recrear la voz de John Lennon, según anunció Paul McCartney.

Durante los 10 años de vida en común de Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr se publicaron 14 álbumes superventas, se vendieron casi 1.000 millones de discos y se rodaron varias películas.

A pesar de la muerte de Lennon en 1980 y de Harrison en 2001, la “Beatlemanía” sigue siendo fuerte en todo el mundo y las posibilidades que ofrece la IA ya han dado lugar a varios intentos de los fans de reunirlos, o de versionar las últimas obras de Paul McCartney con su voz de cuando era joven.

Le interesa: Netflix transmitiría deportes en directo para sumar nuevos suscriptores

Fue al ser preguntado sobre esas iniciativas que McCartney reveló la preparación de esta nueva canción, cuyo nombre no precisó.

Según la BBC, “probablemente” se trate de una composición de Lennon de 1978, llamada Now and Then (Ahora y entonces), que ya se barajó incluir en una recopilación en 1995.

El tema figuraba en un casete titulado Para Paul, grabado por Lennon poco antes de ser asesinado en Nueva York en 1980.