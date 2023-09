Carlos Rivera llega a Colombia, esta es la fecha de su concierto

El próximo 9 de noviembre, el Movistar arena se vestirá de gala para recibir a uno de los cantautores mexicanos más queridos en Colombia, Carlos Rivera, que durante los años se ha convertido en una de las voces más aclamadas en nuestro país, y que llegará con un tour “A todas partes”.

Dentro de su repertorio, que pasa por las baladas, las rancheras, y los boleros, Rivera va interpretando canciones que han marcado su carrera musical y dentro de ellas se encontrarán temas como: “Que lo nuestro se quede nuestro”, “Me muero”, “Como pagarte”, “Te esperaba” y “Otras vidas”, así como canciones de su álbum “Sincerándome”, y su más reciente lanzamiento “Para ti”.

Una de las plataformas más importantes del streaming Disney+, escogió a Carlos para hacer parte de su primer capítulo de la serie “Mi música, mi tierra”.

“Fuiste la esperanza, la que me salvó / La que las ganas de vivir a mí me devolvió”, son algunos de los versos que revelan al público los sentimientos más íntimos de Carlos y de Pablo Cebrian, con quien produjo la canción. Carlos no dejó ningún detalle de lado y para el video oficial se reunió con el reconocido director venezolano Nuno Gomes quien ha estado detrás de los videos de Maluma, Bad Bunny, SIA, Romeo Santos, entre otros.

