Carlos Vives ya recibió Doctorado Honoris Causa en Ciencias Sociales

Doctorado Honoris Causa en Ciencias Sociales es la distinción que este viernes entregará la Universidad del Norte de Barranquilla a Carlos Vives, por sus 30 años de trayectoria musical, que han servido para exaltar el folclor y la cultura, no solamente del Caribe, sino de toda la Colombia.

“Con este título mi papá estaría muy orgulloso. Pero estoy muy honrado por lo que me hace la Universidad del Norte. Y se empezó a trabajar desde hace un tiempo para hacer el libro que se presentó hoy, que no es más que nuestro trabajo y la razón de uno como artista y el valorar el camino que tomamos hace 30 años. Esto no es solamente de Carlos Vives, sino de muchos que estuvieron antes que nosotros exaltando nuestra música local”, dijo el samario.

Insistió en que la Universidad del Norte le hace este reconocimiento por estos 30 años de su propuesta musical. “Lo que tengo que decirles a los catedráticos es que no estábamos pensando en irnos al exterior, sino que estábamos pensando en quedarnos, porque no estaba pensando en que fuera exitoso. La industria me decía que no, pero mi motivación no era en ser famoso, mi motivación era que teníamos una buena vaina aquí y que nos podía dar mucha felicidad”.

Anotó que llevaba muchos años trabajando en cosas que le han gustado tener toda su vida y que no ha dejado de hacer. “Fue un momento de hace 30 años de no pensar en que iba a llegar a Hollywood, no estaba pensando en nada, ni que la Universidad del Norte me iba a hacer este homenaje ni mucho menos, pero creo que tal vez eso se ha notado y que no somos importantes porque nos hayamos hechos internacionales, sino que hemos sido importantes para nuestra localidad. Y lo siento así. Y es lo que premia la Universidad del Norte, en mi caso”.

Sobre su participación este jueves 28 de septiembre en Cátedra Europa fue muy bueno porque “tuve la oportunidad de compartir con los estudiantes nuestra experiencia de vida, del trabajo que hemos hecho y que nos permitió, con el trabajo de mucha gente, compartirlo con la Universidad del Norte, con los estudiantes y con los profesores”.