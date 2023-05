Esta grande de la actuación nació en una época conservadora en la que las mujeres se proyectaban diferente, “creo que el futuro era casarse y tener hijos. Yo no quise eso para mí”, cuenta Carmenza. A temprana edad, la actriz conocida por su papel en “La Vorágine” y “El último matrimonio feliz”, toma las riendas de su vida, independiente de lo que se acostumbraba. “A mí me interesaba el conocimiento, por eso me fui para Bogotá a los 16 años a estudiar Filosofía y Letras, en la Universidad Javeriana donde también estudié psicología”, dice la actriz caracterizada por su versatilidad.

Si no hubiese sido actriz quizás sería doctora

¿Cómo ve el rol de la mujer en la actuación actualmente?

Antes ser actriz era igual a “puta”, así era para las familias tradicionales, nadie quería que su hija fuera actriz porque pensaban que era un sitio corrupto, lleno de drogas, de rumba, que eso era ser actriz de televisión o de teatro. Ahora todas las mamás me llaman y quieren que sus hijas sean actrices de televisión. Yo les digo eso no existe, la televisión es un medio.

¿Se puede vivir de la actuación hoy en día?

Sí, si tiene talento y si sabe manejar su carrera. La actuación se maneja bien o mal como cualquier otra carrera, si tú te preparas, tienes puerta para rato pero si no, si no aparece y se desaparece. Te pueden llamar por bonita a hacer una una serie o una obra, lo que sea, pero si no tienes algo más que la belleza, estás perdida y no te vuelven a llamar. Te explotan la primera vez y no te vuelven a llamar porque hay otras siempre más bonitas y más talentosas que tú, que vienen atrás. Hay que decir muchas veces, no, el no es importantísimo.