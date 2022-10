“Como tú y yo es un tema romántico, muestra de que he sido fiel siempre a mi trabajo y a mi estilo”, agrega Elmer Figueroa Arce, Chayanne, al hacer un repaso de su carrera musical y de sus nuevos proyectos.

El disco “Atado a tu amor” fue el trampolín de su carrera, y le llevó a ser nominado al Premio Grammy como mejor álbum de pop latino, además de ser un éxito de ventas.

“Un disco puede ser más pop-rock y otro más pop-tropical, pero siempre me he acompañado del romanticismo”, recalca el artista, con millones de álbumes vendidos.

“Yo creo que por eso me he mantenido -en el éxito-, porque el pop romántico es un ritmo que te da la posibilidad de hacer fusiones con otros estilos”, asegura sobre la temática que lo ha acompañado en su carrera desde que en su Puerto Rico natal se unió al grupo infantil “Los Chicos” en 1978.

Nuevo disco

“Tengo entre 8 y 10 canciones, porque puedo incluir las nuevas que he sacado que no están en ningún disco”, dice sobre su próximo trabajo.

Sobre el largo paréntesis en su discografía dice que se debe a la moda que se instaló en estos pasados años “de hacer canciones en vez de un disco completo” y a una gira que tardó un año y ocho meses, antesala del parón obligado por la pandemia.

Aunque no ha salido ningún disco desde 2014, sí destacó con temas como “¿Qué me has hecho?”, en abril de 2017, interpretado junto a Wisin. También tuvo impacto, en noviembre de 2017, el tema “Choka choka”, interpretado con Ozuna, también de Puerto Rico.

Chayanne confiesa sentirse “asustado” ante este reto en su carrera. “Cuando representas ante un nuevo disco te preguntas, qué voy a inventar, qué voy a hacer ahora, pero siempre encuentro un enfoque de seguir buscando letras espectaculares y de cantarle al amor”, asegura el artista, que alcanzó su mayor reconocimiento con el tema “Salomé” en 1998.