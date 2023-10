¡Confirmado! Andrea Valdiri y Felipe Saruma están juntos en Londres

No obstante, se viralizó foto de Andrea Valdiri, Felipe Saruma y una seguidora, juntos en el aeropuerto. Cada uno compartió su ubicación en historias de sus cuentas oficiales de Instagram, compartiendo que se encontraban en el Reino Unido, viaje que, supuestamente, pagó el creador de contenido para sorprenderla en su cumpleaños.

La verdad sobre el matrimonio de Andrea Valdiri y Felipe Saruma mantiene a los seguidores en vilo que no saben que creer, debido a que los rumores de separación toman fuerza para algunos porque la empresaria no se ha dejado ver con su anillo de matrimonio, sin embargo, hay, para los fanáticos, pruebas contundentes de que la pareja se estaría dando una nueva oportunidad.

En la fotografía que está por las redes sociales, la pareja se mostró poco cariñosa, por lo que muchos seguidores aseguran que están juntos, pero no revueltos y que el viaje puede ser por trabajo.

“Eso es un montaje”, “no se ven felices. Punto”, “ese man se ve llevado”, “Saruma se ve raro en esa foto”, “la verdad, contento, no lo veo”, “le está robando todo el colágeno que pecado”, “Saruma se ve destruido”, “pero si andan juntos están en el mismo avión y en el mismo lugar”, “qué emoción la de Felipe, me da la impresión que, tal vez no se han separado, pero si deben estar pasando por una crisis bastante difícil”, fueron algunos de los comentarios que están en la publicación.

Lea: Confirmado: Maluma será papá de una niña