La publicación sin duda llamó la atención entre los usuarios, ya que lo anterior fue relacionado con la relación con Daniella Álvarez, de lo que podría ser, al parecer, un nuevo rumor de ruptura, ya que últimamente no han sido vistos juntos.

“Señales de que eres un alma antigua: te has sentido incomprendido siempre, puedes sentir la energía de lugares o personas, te rodeas de cada vez menor número de personas, no te generan comodidad los lugares donde hay afluencia masiva de personas, sientes un anhelo de volver a casa”, son las frases que deja ver el video compartido por el presentador de televisión.

Cierto o no, lo que sí está claro es que la hermosa Daniela Álvarez hace un tiempo dijo en un programa de televisión nacional de farándula que “cada quien decide si quiere mostrar su relación o si no la quiere mostrar, si la quiere compartir, si no la quiere compartir, y eso es muy respetable, por eso cada quien maneja las redes como quiere, cada quien muestra lo que quiere mostrar y bueno, es la manera en como hay que vivirlo respetando también las prioridades del otro y las de uno”.

Otro detalle que tiene en ascuas a los cibernautas es que la bella modelo y presentadora Daniela Álvarez dejó ver en sus redes sociales su lado más rumbero en una publicación en la que se mostró muy alegre en compañía de sus amigos y familiares mientras festejó a todo dar su cumpleaños, pero, llamó la atención de los seguidores que no estuviera acompañada de su pareja.

Muchos rumoran que todo se debe, quizá, por los compromisos laborales de Daniel Arenas en Estados Unidos, lo que los ha tenido tan distanciados.

No obstante, y pese a todo, en el video que posteó Álvarez, se ve a la bella exreina de Colombia, en compañía de su hermano, realizando una de las cosas que más se ha encargado de decir que disfruta, bailar. La publicación, con varios fragmentos de la celebración, llevaba el mensaje, “Un pedacito de mis #35″.