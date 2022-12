Huerta podría no ser el único mexicano finalista en este apartado para los premios de la Academia de Hollywood porque su compatriota Diego Calva ha presentado una firme candidatura con su actuación en la comedia dramática “Babylon”.

El buen hacer del mexicano ha llamado tanto la atención que la prensa especializada no descarta que pueda ser nominado en la categoría de mejor actor de reparto para la próxima edición de los Óscar.

Rostro frecuente en Hollywood

No obstante, fue la llamada del director Damien Chazelle (”La la Land”) para actuar en “Babylon” junto a estrellas como Margot Robbie, Brad Pitt o Tobey Maguire la que le ha catapultado al estrellato.

Las plataformas de ‘streaming’, un trampolín

Los otras dos latinas que han cautivado a la industria este año han sido Jenna Ortega y Xochitl Gómez, dos jóvenes californianas con raíces latinoamericanas que despuntaron bajo el amparo de la serie “Wednesday” (Netflix) y de otra cinta de Marvel: “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

“Las plataformas de ‘streaming’ están siendo de gran ayuda para impulsar carreras de actores latinos porque los proyectos llegan a otros países más allá del lugar de origen de la producción”, argumentó Fabiola Peña, fundadora de la agencia de representación de intérpretes hispanos Talent On The Road, en declaraciones a EFE.

Ortega (20 años), de ascendencia puertorriqueña y mexicana, encarna a Wednesday en la serie homónima dirigida por Tim Burton que sigue los pasos de la hija adolescente de Gomez y Morticia Addams.

“Wednesday” es una secuela del reconocido filme fantástico “The Addams Family” (1991) que ha batido el récord de ser la serie más vista a lo largo de una sola semana en la historia de Netflix.