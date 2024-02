$!De Ecomoda a París: Hugo Lombardi debutó en la semana de la moda

"Como todo actor, pensaba: ¿Cómo será Hugo Lombardi veinte años después? ¿Cómo caminará? ¿Será más sabio? Pero, apenas me puse la ropa de Hugo, él salió y como que me dijo: 'Ahí te pedí un Uber, Julián, ya vete que yo aquí mando'", cuenta el actor en una entrevista con EFE sobre la segunda parte de la telenovela que actualmente desarrolla Prime Video.

"Hugo no regresa igual, él está muy atento y acorde a lo que está pasando en estos tiempos de ser incluyente y diverso, pero con todo el veneno, así como es él. Porque aquel que es, no deja de serlo, y así es Hugo", relata Arango.

El actor de 'Narcos' recuerda que allá por 1999 aceptó interpretar al querido villano para salir del encasillamiento que le había traído dar vida a Antonio Brando en la telenovela ‘Perro amor’.

"Ya no quería seguir haciendo ese estilo de personajes. Me enteré que estaban haciendo casting para esto y yo quise romper con el estereotipo del galán y del perro y aposté todo por Lombardi, me aferré a él y salió bien", recuerda.

Ahora, su principal motivación para retomar al diseñador, era el poder revivir la "alegría, la felicidad y la luz" del personaje que paradójicamente también encarnaba algunos de los aspectos humanos más oscuros como la envidia y el egoísmo.

"Él es positivo, alegre, y a veces Julián no tiene toda esa positividad desbordante ni es tan sin filtro como Hugo. Entonces nunca lo dudé, siempre fue un 'claro que sí lo hacemos'", dice el actor de 55 años.

El éxito de 'Betty la fea' fue tal que en 2010 obtuvo un récord Guinness como la telenovela más exitosa de la historia de la televisión y también por ser la más adaptada.