Mauricio Gómez, más conocido como ‘La Liendra’ en redes sociales, es uno de los influencer más controvertidos del país. No obstante, a pesar de sus polémicas, el influencer logra tener una de las audiencias digitales más grandes. Ya que alcanza los 6,3 millones de seguidores en Instagram, donde publica videos enfocados en comedia.

Durante una de sus ya recurrentes transmisiones en vivo en Twitch, La Liendra se mostró emocionado por haber ganado una millonaria apuesta que realizó a través de un casino virtual. El famoso, apostó seis millones de pesos en un reconocido juego de azar.

Al principio no se mostró entusiasta con el monto que apostó, pues no tenía muchas aspiraciones de ganar. No obstante, pese fue avanzando el juego, también lo hicieron sus ganancias, por lo que se mostró notablemente emocionado por el dinero que estaba facturando.

Su euforia llegó cuando el casino le notificó que se había hecho hasta 50 millones de pesos, hecho que provocó saltos, gritos y abrazos. “No sé cómo llegué a 50 millones de pesos y me retiré. Parce, fue muy loco. Lo hice por el ‘stream’ y me fue bien”, dijo.

El influencer finalizó la transmisión, recomendando a sus espectadores no apostar grandes cantidades de dinero en este tipo de dinámicas. Pues él tuvo suerte, pero eso no siempre es tan beneficioso ya que puede desencadenar sucesos desafortunados. Además, notificó a sus seguidores que va a distribuir las ganancias entre su comunidad.